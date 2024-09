A Unidade de Saúde Familiar da Baixa, no centro de Lisboa, está encerrada desde esta segunda-feira por problemas relacionados com o sistema de ventilação do espaço, confirmou ao Observador a Unidade Local de Saúde de São José, que abarca esta unidade.

Num comunicado afixado à porta, o coordenador da USF da Baixa, Tiago Lopes, explica que “não existem condições de segurança para o exercício da atividade clínica”, uma vez que a circulação do ar se encontra “comprometida”.

Ao Observador, a ULS de São José confirma o problema, mas garante que a unidade se mantém em funcionamento, ainda que num outro espaço (o Hospital dos Capuchos, a apenas um quilómetro de distância), isto apesar de nada ser referido no comunicado da própria USF.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A unidade está em funcionamento, tendo sido deslocalizada a sua atividade para outro espaço da Unidade Local de Saúde de São José, mais precisamente para o edifício das Consultas Externas do Hospital de Santo António dos Capuchos”, adianta o gabinete de imprensa, acrescentando que se prevê “que os trabalhos de reparação terminem no início da próxima semana”.

A ULS São José garante que será prestado o “melhor acompanhamento possível aos utentes da USF da Baixa, tentando, desta forma, minimizar o impacto das intervenções”.

A USF da Baixa serve uma população de mais de 16 mil doentes, residente nas zonas envolventes à praça do Martim Moniz, em Lisboa — sendo uma parte considerável dos utentes população imigrante.