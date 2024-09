O Governo dos Açores anunciou este sábado a redução dos limites máximos da captura do imperador de forma a melhorar a “gestão dos limites de captura” daquela espécie de peixe para este ano.

“O Governo Regional dos Açores, através da secretaria regional do Mar e das Pescas decidiu, face aos atuais registos de captura de imperador (‘Beryx decadactylus’), e tendo em vista uma melhor gestão dos limites de captura para o corrente ano, reduzir os limites máximos de captura do referido peixe”, lê-se em comunicado.

De acordo com o executivo açoriano, as “embarcações de pesca local poderão capturar, por viagem de pesca, 30 quilos de imperador, e as de pesca costeira um total 70 quilos”.

O Governo Regional realça que tomou a decisão depois de ouvir a Federação das Pescas dos Açores e as associações representativas da frota de pesca.

“A decisão surge considerando o consumo da quota para o ano de 2024 e de modo a garantir uma gestão precaucionária que permita estender a pesca desta unidade populacional até aos meses onde é mais valorizada”, conclui o governo açoriano.