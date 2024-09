Uma missão da SpaceX descolou este sábado com dois passageiros a bordo, em vez dos quatro inicialmente previstos, de forma a deixar dois lugares livres para os astronautas americanos que estão na Estação Espacial Internacional.

Os dois astrounatas americanos estão na Estação Espacial Internacional há vários meses devido a falhas numa nave espacial da Boeing, indica a agência AFP.

O foguetão Falcon 9 descolou do Cabo Canaveral, na Florida (EUA), às 13:17 locais (17:17 GMT). O lançamento foi efetuado a partir de uma nova plataforma de lançamento, utilizada pela primeira vez para uma missão tripulada.

“Parabéns à NASA e à SpaceX por um lançamento bem sucedido. Este é um momento emocionante para a exploração e a inovação”, disse o diretor da agência espacial americana, Bill Nelson.

Crew-9 is on their way to the @Space_Station!

Congrats to @NASA and @SpaceX on a successful launch. We live in an exciting period of exploration and innovation in the stars.

Looking forward to all the discoveries #Crew9 will make aboard the Station. pic.twitter.com/XQ7lqnUIe6

— Bill Nelson (@SenBillNelson) September 28, 2024