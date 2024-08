NASA quer trazer Estação Espacial Internacional para a Terra e vai pagar 843 milhões para Space X ajudar. Qual é o plano?

Não é segredo nenhum que a NASA tem vindo a planear a desativação da Estação Espacial Internacional (EEI), que, com o tamanho de um campo de futebol, é a maior estrutura alguma vez construída fora do planeta Terra. O como era até agora uma pergunta sem resposta, mas desde o contrato milionário assinado com a empresa Space X, de Elon Musk, para a construção de uma nave para trazer a estação de volta à Terra, vão sendo conhecidos mais detalhes.

A agência espacial norte-americana revelou no final de junho que deu à empresa de Musk 843 milhões de dólares (cerca de 770 milhões de euros) para mergulhar a estação espacial num oceano após o seu fim de vida, previsto para 2030. Caberá à Space X construir uma nave para a forçar a entrar de forma controlada na atmosfera da Terra, longe de qualquer civilização.

Não há muitos exemplos na história que possam servir como guia para a operação. Em 1973, a Skylab, a primeira estação espacial norte-americana, desintegrou-se ao reentrar na atmosfera e alguns destroços acabaram por cair na Austrália e nas águas circundantes do Pacífico. Já 28 anos depois, a estação russa Mir, que esteve operacional durante 15 anos, também encontrou o seu fim no Pacífico. Em nenhum dos casos houve registo de danos, ainda que a NASA tenha sido multada pela queda de destroços em território australiano. Mas nenhuma estava perto de ter as dimensões da EEI.

A operação para a desativar vai obrigar ao desenvolvimento de uma nave suficientemente potente para manobrar a EEI, que pesa cerca de 430 mil quilos — e, em 24 horas, completa 16 órbitas em torna da Terra. “Selecionar um veículo norte-americano para desorbitar a Estação Espacial Internacional vai ajudar a NASA e os seus parceiros internacionais a garantir uma transição segura e responsável e o fim de operações“, dizia Ken Bowersox, um dos administradores das operações espaciais da NASA, citada pela agência em comunicado.

Pensada na década de 80, foi operada por cinco agências e acolheu mais de 270 astronautas. A EEI está no espaço há 25 anos

É a lei da vida. Tudo o que sobe, também desce. Será também assim com a Estação Espacial Internacional, que já mostra sinais de envelhecimento. E não podia ser de outra forma, não estivesse já há 25 anos em órbita, tendo acolhido nas suas instalações mais de 270 astronautas de cinco agências espaciais.

Os planos para a construção da EEI começaram ainda no final da década de 80, com vários elementos centrais a serem construídos pelos Estados Unidos, Canadá, Japão e em vários países europeus. Os primeiros segmentos, dos EUA e da Rússia, foram lançadas em 1998. Mais tarde seguiriam também os segmentos da Europa e do Japão e braços robóticos do Canadá. Os astronautas Bill Shepherd, Yuri Gidzenko e Sergei Krikalev seriam os primeiros a habitar as instalações recém construídas.