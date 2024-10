Não foi à primeira, não foi à segunda, também não foi à quinta. Num encontro que o Al Nassr não demorou a “inclinar” para si na estreia na Liga dos Campeões asiática em Riade frente ao Al-Rayyan, Cristiano Ronaldo foi tentando chegar ao golo e conseguiu à entrada do último quarto de hora, aumentando a vantagem dos sauditas para 2-0 à sétima tentativa que fez à baliza. Mais um golo, mais uma vitória do Al Nassr com marca do português, mais uma noite conseguida. No entanto, esta não era uma noite qualquer para CR7.

O Siiiiii habitual ecoou no Al -Awwal Park depois desse momento mas, ao contrário do que é normal, veio de fora para dentro e não de dentro para fora. Porquê? Porque o festejo de Ronaldo também foi diferente do que é normal, terminando com os dois dedos apontados para o céu como o próprio explicaria depois da partida que terminou com o triunfo por 2-1 com aquele que foi o nono jogo a marcar em dez compromissos.

“Fizemos uma exibição excelente, criámos muitas oportunidades. O golo de hoje teve um sabor diferente, adorava que o meu pai estivesse vivo pois hoje é o dia do seu aniversário. Continuo a adorar jogar futebol e sei que não me resta muito tempo nos relvados. O mais importante não é ser considerado o melhor jogador ou ganhar prémios, o importante é desfrutar e ser útil ao clube e à Seleção Nacional. Os recordes fazem parte de mim e estou habituado a batê-los. Sinto pressão desde o primeiro dia e creio que sentirei até ao último”, comentou o avançado de 39 anos na conferência de imprensa após o encontro em Riade.

Dinis Aveiro, que morreu em setembro de 2005, faria esta segunda-feira 71 anos, razão pela qual foi tão recordado por Ronaldo no festejo do golo frente ao Al-Rayyan. A data coincidiu também com a passagem de Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador nacional, pela Arábia Saudita, tendo oportunidade de estar com o jogador que lançou na equipa principal em 2004 – e a quem teve de dar a notícia do progenitor, quando a formação portuguesa estava na Rússia para um encontro de qualificação para o Mundial de 2006.

????????❤️ Cristiano Ronaldo: “Today's goal has a different flavor… I wish my father was alive because today is his birthday”. pic.twitter.com/uPlmIMXIMg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2024

“Esse foi um dia muito difícil. Foi o momento que criou um laço muito forte entre nós, um laço que ultrapassa a relação entre treinador e atleta. Quando a notícia chegou até nós, antes de um jogo contra a Rússia, ninguém sabia como contar-lhe e ninguém queria fazê-lo também. Então eu disse-lhes que faria isso porque sabia como era perder um pai, pois tinha perdido o meu uns anos antes. Foi muito triste mas é o tipo de momentos que nos faz criar uma relação de amizade verdadeira. No dia seguinte, o Cristiano fez um jogo maravilhoso e regressou a Portugal. Ele pediu para jogar. ‘Não posso fazer nada pelo meu pai hoje, então vou jogar amanhã e depois vou embora'”, contou numa entrevista em 2022.

Scolari était en visite à Riyad.. La joie entre lui et Cristiano Ronaldo de se revoir ???? pic.twitter.com/0UL7bcnQ1C — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) September 30, 2024

“O Cristiano continua igual. Conversámos sobre o recorde, o golo 901, o 902. Eu disse-lhe: ‘Cristiano, pára com essa bobagem’. E ele disse-me: ‘Mister, vou fazer os meus golos quando tiver de os fazer. Não estou preocupado. Vão surgir mais dez, 20. Não estou preocupado com isso de ter de fazer 1000′. Disse-me que estava muito feliz, que a família estava a gostar muito. Conversámos sobre o Roberto Martínez, a quem o Cristiano faz grandes referências. Fiquei feliz. Foi bom ter conversado com todos eles. A Arábia Saudita está muito bem organizada, há um excelente trabalho físico e técnico. Tomara que continue assim. Foi espetacular. Fiquei muito contente porque também encontrei o Bento, que foi meu jogador no Athl. Paranaense. Falámos bastante com o Talisca, o Otávio, o Ângelo. Foi muito boa a conversa. Mas o principal é que todos os jogadores expressaram um sentimento de felicidade. Estão a jogar num clube altamente organizado. Vi um trabalho muito bem feito”, contou o ex-selecionador à imprensa brasileira.