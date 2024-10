O Sporting prometeu brevidade e cumpriu: menos de uma semana depois da demissão de Mariana Cabral, Micael Sequeira foi anunciado esta segunda-feira como o novo treinador da equipa feminina dos leões. O treinador de 51 anos assinou até 2026 e deve estrear-se já no próximo domingo, contra o Damaiense, na 5.ª jornada da Liga BPI.

Micael Sequeira é o novo treinador das Leoas ✍️ Bem-vindo, míster ???? #FutFemSCP

???? https://t.co/bpy1dEdXpg pic.twitter.com/QpC351yeZP — Sporting CP Futebol Feminino (@FutFemSCP) October 7, 2024

“O treinador de 51 anos conta com uma vasta experiência em diversos clubes. Para além de muitos anos ao serviço do futebol de formação do SC Braga — onde também fez parte da equipa técnica dos seniores — trabalhou em emblemas como o CD Aves, o FC Famalicão ou o CD Trofense. Depois de experiências na Arábia Saudita (Al Nassr FC) e no Uzbequistão (PFC Lokomotiv Tashkent), orientou ainda o Vitória FC em 2022/2023″, pode ler-se no comunicado divulgado pelo Sporting, que também indica que o treinador foi apresentado em conjunto com o adjunto, Hugo Xavier.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“É um orgulho enorme estar aqui presente. Foi um convite que me honra bastante sustentado numa estrutura fantástica. Agradeço ao presidente e ao resto da estrutura pela confiança. O que me fez aceitar foi a confiança que tenho em toda a estrutura, nas jogadoras e na equipa técnica para contribuirmos para uma excelente época. Com títulos, de preferência”, indicou Micael Sequeira aos órgãos oficiais do Sporting.

Mais à frente, nas mesmas declarações, o treinador dirigiu-se diretamente aos adeptos leoninos. “Com eles, estamos sempre mais próximos de ganhar. Queremos procurar uma boa sintonia com os adeptos. Temos de ser proativos e procurar fazer bons jogos para cativar as pessoas. Vamos dar sempre o máximo para sermos melhores e potenciar o espetáculo. Estamos aqui para servir as pessoas e temos de ter a consciência disso. Temos de entrar em campo para jogar bem para as pessoas nos virem ver cada vez mais”, terminou.

De recordar que a saída de Mariana Cabral foi anunciada na passada sexta-feira, menos de uma semana depois da derrota com o Benfica no dérbi de Alvalade. A treinadora de 37 anos, que tinha contrato até 2025, apresentou a demissão ainda antes do jogo com as encarnadas e no dia em que regressou de Espanha após disputar a segunda mão do playoff de acesso à Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Mariana Cabral terá entrado em rota de colisão com a estrutura do futebol feminino, principalmente devido à demora na cirurgia de Joana Martins e à hora do voo para Madrid.

Atualmente, o Sporting está no terceiro lugar da Liga BPI, com menos três pontos do que o Sp. Braga e menos seis do que o Benfica, mas tem menos um jogo do que minhotas e encarnadas. As leoas falharam o acesso à Liga dos Campeões, ao serem eliminadas pelo Real Madrid no playoff, mas esta temporada já conquistaram a Supertaça perante o Benfica no Estádio do Restelo.