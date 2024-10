Já é um ciclone extra-tropical, está a passar acima dos Açores e desloca-se a 45 quilómetros por hora. O ex-furacão Kirk, que chegou a ter categoria 4 (em 5), vai passar muito, mas mesmo muito perto de Portugal. Segundo as últimas previsões, o ponto mais próximo da sua passagem pelo continente terá lugar às 7h da manhã desta quarta-feira, dia 9. Esperam-se rajadas de vento de 110 km/h, ondas de 12 metros e muita chuva — é que mesmo não sendo já um potente furacão, o Kirk manter-se-á uma tempestade poderosa e potencialmente perigosa, segundo o comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Mas se a passagem desta tremenda tempestade está prevista para quarta-feira, o estado do tempo agravar-se-á já a partir de terça. Ao final da tarde espera-se que comece a chover com alguma intensidade, sobretudo na zona Norte do país, chuva que se estenderá a todo o continente, e que só se dissipará no início da madrugada de quinta-feira. Tudo porque a tempestade Kirk traz associada uma frente com um rio atmosférico.

#Kirk ????

A cada atualização, parece haver mais possibilidades do ex-Kirk tocar terra na Península, já que parece progredir cada vez mais a Sul!

????Talvez seja por isso que as autoridades galegas estejam a ponderar a ativação de avisos vermelhos na #Galiza. pic.twitter.com/i0n25zHuuX — Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) October 7, 2024

A trajetória da tempestade alterou-se, para pior no que respeita à Península Ibérica. A frente que nos afetou este domingo e segunda-feira, vinda do Atlântico Norte, ’empurrou’ o furacão mais para Sul, de forma a que este se aproximará mais do continente e não subirá no Golfo da Biscaia até zonas mais próximas do Reino Unido, que também estava em alerta.

⚠️AVISO ESPECIAL | Viento, oleaje y lluvias asociados a la borrasca #Kirk. Principales efectos:

– Rachas muy fuertes en buena parte de la Península, localmente huracanadas.

– Temporal marítimo en Galicia y Cantábrico.

– Lluvias generalizadas. + info ????

????https://t.co/X6yg9bpqAA pic.twitter.com/zyJhaog90u — AEMET (@AEMET_Esp) October 7, 2024

O vento será forte nas zonas mais montanhosas do Norte e Centro, com rajadas que podem chegar aos 110 km/h. Mas todo o país sentirá a ventania trazida pela tempestade, com rajadas até 45 km/h de sudoeste até 70 km/h, podendo atingir os 95 km/h na costa a norte do Cabo Carvoeiro.

Quanto à agitação marítima, as ondas podem atingir 12 metros de altura máxima. A ondulação começará a fazer-se sentir também a partir do final desta terça-feira na costa ocidental, com ondas de sudoeste com 4 a 5 metros, aumentando para 5 a 7 metros a partir do meio da manhã de quarta e ganhando depois a dimensão máxima. A direção da ondulação associada a esta tempestade pode causar impactos na orla costeira.

Amanhã e quarta #Kirk agitará o Noroeste de Portugal com chuva, trovoada, ⛈️ rajadas acima de 100 km/h e ondas de 12 metros. ???? ????️ Confira a previsão com @JoanamariCampos: https://t.co/R9Vp6auSz1 pic.twitter.com/89cjT4P0KP — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) October 7, 2024

O IPMA já emitiu avisos meteorológicos de nível amarelo e laranja para os próximos dias, nomeadamente para a zona da costa, que está a laranja. Para já há sete distritos sob aviso amarelo para vento e chuva — Aveiro, Viseu, Guarda, Porto, Vila Real, Braga e Viana do Castelo —, mas é natural que estes alertas se agravem nas próximas horas.

????Ex-#Kirk

????QUANDO SERÁ O PICO DO VENTO?

Os modelos insistem que o pico do vento intenso será entre as 07 e as 12 horas de quarta-feira! pic.twitter.com/TsByQtBa2E — Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) October 7, 2024

Os restos do furacão Kirk fizeram com que o Aemet, o instituto de meteorologia espanhol, colocasse a Galiza e outras zona norte de Espanha sob alerta. Grande parte da zona sul de França está também sob aviso para chuvas fortes. A tempestade só se deve dissipara por completo já em território alemão.