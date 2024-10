Em atualização

Um mês depois da fuga de cinco presos considerados perigosos de Vale de Judeus, em Alcoentre, um deles — Fábio “Cigano” — foi detido este domingo pelas autoridades marroquinas, com base em informações da investigação da Polícia Judiciária de que o foragido estaria naquele país. A operação contou ainda com o apoio da polícia espanhola — acompanhe aqui a emissão especial da Rádio Observador.

“O evadido do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, Fábio Loureiro, foi detido, ontem, pelas 22h00, em Tânger, pelas autoridades marroquinas, com a colaboração das autoridades espanholas, em estreita articulação com a Polícia Judiciária (PJ) que, desde o dia da fuga, a 07 de setembro, desenvolveu um trabalho ininterrupto de investigação e de recolha de informação”, refere a Judiciária em comunicado.

A operação foi desencadeada em menos de 24 horas e “contou com o forte apoio da Cuerpo Nacional de Policia (CNP) espanhol e da Direção Geral de Vigilância Territorial Nacional (DGST) marroquina, com base em informação credível da PJ, de que Fábio Loureiro estaria em Marrocos, sobre quem recaía um mandado de detenção internacional emitido pela autoridade judiciária competente, constando de notícia vermelha na Interpol”.

Fábio Loureiro, conhecido como Fábio “Cigano”, está condenado pelos crimes de rapto, tráfico de estupefacientes, associação criminosa, roubo à mão armada e evasão. Agora, “será presente às autoridades judiciárias de Marrocos tendo em vista a sua extradição para Portugal para efeitos de cumprimento de pena”.

Quem é Fábio “Cigano” e que crimes cometeu?

Com 21 anos, já liderava um gangue. Algarvio, Fábio Loureiro estava a cumprir pena pelos crimes de tráfico de menor quantidade, associação criminosa, extorsão, branqueamento de capitais, injúria, furto qualificado, resistência e coação sobre funcionário e condução sem habilitação legal. Estava condenado a 25 anos de prisão e conseguiu fugir a 7 de setembro.

Foi detido em 2014. Na casa que utilizava como refúgio, segundo relata o Diário de Notícias, foram apreendidas quatro caçadeiras, duas carabinas, uma pistola e cerca de um quilo de haxixe. As autoridades já o tinham detido em 2011, mas saiu em liberdade. Três anos mais tarde, encontrava-se novamente foragido à Justiça, movimentando-se por todo o Algarve e por Espanha.

O passado de Fábio Loureiro é marcado pela criminalidade, principalmente pelo tráfico de droga. Ficou conhecido, como recorda a TVI, como o fugitivo mais procurado da região algarvia. Liderava um gangue desde os 21 anos e cometia crimes com contornos violentos. Por exemplo, em 2011, segundo o Correio da Manhã, utilizou uma Kalashnikov para metralhar uma casa em Albufeira, no que terá sido um acerto de contas.

Além de Fábio “Cigano”, no dia 7 de setembro fugiram daquele estabelecimento prisional, que dispõe de um nível de segurança elevado, Fernando Ferreira, Rodolf Lohrmann, Mark Roscaleer, Shergili Farjiani. Todos eles, são considerados reclusos perigosos — dois deles estão condenados à pena máxima em Portugal, de 25 anos.

Ministra elogia “trabalho ininterrupto” da Polícia Judiciária

Numa mensagem enviada à agência Lusa, a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, congratulou-se com o “trabalho ininterrupto de investigação e recolha de informação” da Judiciária.

“É devida uma palavra de agradecimento aos profissionais da PJ que, desde o dia 07 de setembro, desenvolveram um trabalho ininterrupto de investigação e recolha de informação e que permitiu, no exato período de um mês, a recaptura de um dos evadidos do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus”, disse.

A ministra fez ainda questão de deixar “uma palavra de reconhecimento às autoridades espanholas e marroquinas que colaboraram neste desfecho”: “Muito obrigada a todas as equipas envolvidas”.

A gravidade e os contornos da fuga levaram à demissão do então diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Rui Abrunhosa e Gonçalves. Também a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice ordenou uma auditoria à segurança das cadeias portuguesas.

Esta segunda-feira, no dia em que se assinala um mês desde a fuga, é esperado junto àquele estabelecimento prisional um encontro de Solidariedade da Guarda Prisional que juntará guardas de várias cadeias do país.