Do fugitivo mais procurado do Algarve a um argentino que raptou o filho de um ministro. Quem são os cinco reclusos que fugiram da prisão

Fernando Ferreira, Rodolf Lohrmann, Mark Roscaleer, Shergili Farjiani e Fábio Loureiro. Estes são os cinco homens que conseguiram fugir este sábado do estabelecimento prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre, no município da Azambuja, que dispõe um nível de segurança alto. São considerados reclusos perigosos — e dois deles estão condenados à pena máxima em Portugal, de 25 anos — e com uma vida intrinsecamente ligada ao crime.

Rodolf Lohrmann. “El Ruso” raptou o filho de um ex-ministro na Argentina

Com 59 anos, Rodolf Lohrmann foi condenado a 18 anos e 10 meses pelos crimes de associação criminosa, furto, roubo, falsas declarações e branqueamento de capitais. Foi detido em 2016, mas apresentou uma identidade falsa inicialmente à Polícia Judiciária: tinha um passaporte com o nome José Luis Guevera Martinez e alegava ser da Guatemala. Mais tarde, as autoridades descobriram que tinha nacionalidade argentina e que tinha adotado uma identidade falsa — era, afinal, um dos criminosos mais procurados no seu país natal e já andava foragido há 14 anos.

Naquela altura, uma fonte próxima do sucesso comentou ao Observador que tinha saído o “jackpot” à PJ, já que nunca imaginaria que tinha detido um criminoso tão procurado. Na Argentina, em 2003, Rodolf Lohrmann obtivera um grande mediatismo, após ser acusado — juntamente com outros três homens — de sequestrar o filho de um ex-ministro da Saúde argentino, o estudante de Direito Christian Schaerer. O pai, Juan Pedro Schaerer, seria o alvo, mas “El Ruso” não conseguiu raptá-lo e exigiu um suborno de 277 mil dólares (mais de 230 mil euros) para libertar o jovem.

O que aconteceu com Christian Schaerer é um mistério. O ex-ministro pagou a verba, mas nunca se soube do seu paradeiro, especulando-se que o jovem terá sido assassinado na noite do sequestro. Na senda de crimes violentos, segundo noticiou a imprensa argentina, Rodolf Lohrmann liderou um gangue que também terá sequestrado e matado Cecilia Cubas, filha do ex-Presidente do Paraguai Raúl Cubas. Mas nunca foi formalmente acusado.

Durante anos, Rodolf Lohrmann manteve-se em paradeiro desconhecido, após ter sido emitido um mandado de captura internacional. Os jornais argentinos chegaram a escrever que o argentino tinha feito uma operação plástica para não ser reconhecido. Tendo em conta o passaporte apresentado às autoridades portuguesas, acredita-se que o homem tenha passado pela Guatemala. Confirmado, como escreveu o Observador em janeiro de 2018, é que, por volta de 2011, “El Ruso” foi preso na Bulgária por roubo agravado pelo uso de arma e homicídio. Naquele país europeu, também conseguiu fugir da prisão em 2014.

Numa carta enviada ao jornal argentino Clarín desde a prisão de Monsanto — onde esteve antes de ser transferido para o Vale de Judeus — Rodolf Lohrmann, que se descreve como um “ladrão de coração e não de fome”, explica por onde andou. “Durante os primeiros tempos do pedido de captura internacional regressei várias vezes à Argentina. Estava a viver no Paraguai”, contou.

“Sendo o argentino mais procurado pela Interpol, Europol e todos os serviços secretos andei pelas cidades mais importantes do mundo e pelos aeroportos mais controlados”, afirmou Rodolf Lohrmann, acrescentando: “Desfrutei em todo o mundo, roubando por todos os lados. Passei em frente aos olhos de distintas polícias e não me encontravam”.