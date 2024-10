Ethel Kennedy, viúva do ex-procurador-geral dos EUA e senador Robert F. Kennedy, morreu esta quinta-feira aos 96 anos, anunciou o neto Joseph P. Kennedy III, na rede social X. A morte ocorreu no seguimento do AVC que sofreu na semana passada, afirmou Joseph.

It is with our hearts full of love that we announce the passing of our amazing grandmother, Ethel Kennedy. She died this morning from complications related to a stroke suffered last week. Along with a lifetime's work in social justice and human rights, our mother leaves behind… — Joe Kennedy III (@joekennedy) October 10, 2024

Ethel Kennedy teve 11 filhos, o último dos quais nasceu após o assassinato do marido Bobby Kennedy, aquando da campanha para nomeação como candidato presidencial democrata, em 1968. Ethel é descrita como “uma força vital e popular na dinastia política dos Kennedy”, pelo New York Times. Nunca voltou a casar, após a morte do marido

Antes de ser Kennedy, Ethel nasceu Skatel a 11 de abril de 1928, em Chicago. Era uma de sete filhos de Ann e George Skatel, uma professora ligada à ação religiosa e social e um homem de negócios que fez (perdeu e reganhou, várias vezes) fortuna na refinação de petróleo. Quando Ethel tinha 5 anos, a família mudou-se para Massachusetts, na costa este americana, em 1934, porque os negócios do pai assim propiciaram. A dada altura, os Skatels rivalizavam com os Kennedys, como das famílias mais ricas do estado, segundo o New York Times.

No 11º ano, Ethel entra para o College of the Sacred Heart, em Manhattan, Nova Iorque, onde partilhará o quarto com Jean Kennedy, a irmã mais nova do seu futuro marido. Esteve apaixonada por John F. Kennedy, quando Robert namorava com a sua irmã, Patricia Skatel. Contudo, o amor por John não era correspondido e acabou por começar a namorar com Bobby. Considerou tornar-se freira, mas acabou por aceitar o pedido de casamento de Robert logo após acabar o ensino secundário, em 1949.

Teve uma vida marcada por tragédias. Antes de fazer 30 anos, os pais morreram num acidente de avião. Para além dos assassinatos mediáticos do marido e cunhado, John F. Kennedy, passou pela morte de um irmão e respetiva mulher no espaço de um ano. Viu ainda dois dos onze filhos, David e Michael morrer enquanto jovens.

Em 2012, uma das sua filhas, Rory, lançou um documentário sobre a vida da mãe. Já em 2014, o então presidente americano Barack Obama premiou-a com a medalha presidencial da liberdade.