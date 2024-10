Leia aqui o liveblog sobre a apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2025

A proposta de Orçamento do Estado mantém, para o próximo ano, todas as contribuições especiais que são exigidas ao setor bancário, tanto a chamada Contribuição sobre o Setor Bancário (CSB) como o Adicional de Solidariedade sobre o Setor Bancário. A expectativa do Governo é receber 210 milhões de euros com a primeira e mais 40,8 milhões com a segunda.

Os bancos pagaram em 2024, relativamente aos lucros de 2023, mais de 255 milhões de euros na contribuição sobre o setor bancário (CSB), uma contribuição especial que foi criada em 2011 pelo governo de José Sócrates. O valor pago relativamente a 2023, o mais alto de sempre, superou o montante que tinha sido entregue pela banca em 13 milhões de euros.

Tal como refere uma nota explicativa da sociedade de advogados RFF, o valor da CSB resulta da aplicação de uma taxa de 0,110% sobre os valores dos elementos dos passivos dos bancos abrangidos, acrescida da aplicação de uma taxa de 0,00030% sobre o valor nocional dos instrumentos financeiros derivados fora do balanço, desses bancos. Nesse ano, os lucros dos cinco maiores bancos que operam em Portugal atingiram 4.444 milhões de euros, mais 72,5% do que no ano anterior.

Já no que diz respeito ao Adicional de Solidariedade, lançado na pandemia para beneficiar a sustentabilidade da Segurança Social, o Governo pretende angariar 40,8 milhões, depois dos quase 39 milhões de 2024. Este é uma contribuição que foi considerada, em três acórdãos recentes do Tribunal Constitucional, ilegal – o que pode levar a que este regime possa vir a ser considerado inconstitucional. Ainda assim, a contribuição aparece novamente na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.

Governo também mantém contribuições da distribuição, saúde e energia

A proposta de Orçamento do Estado para 2025 também revalida a as Contribuições de Solidariedade Temporárias (CST) sobre o setor da energia e para o setor da distribuição alimentar.

“Prevê-se que a receita proveniente destes tributos venha a aumentar em 23,1% para 563 milhões de euros em 2025”, diz o Governo, acrescentando que “a receita das CST passa a ser nula na medida em que estas vigoraram apenas para os anos 2022 e 2023”.

O que também continua é a Contribuição Extraordinária sobre a Indústria Farmacêutica (CEIF), a Contribuição Extraordinária sobre os Fornecedores da Indústria de Dispositivos Médicos do Serviço Nacional de Saúde (CEFID) e a Contribuição para o Audiovisual (CAV), que está previsto vigorarem até ao próximo ano 2025.

“Prevê-se que, em 2025, a receita destes tributos ascenda a 290,1 milhões de euros, representando um aumento de 25,6% face à execução estimada para 2024”, assinala o Governo.