Primeiro a presença como orador na Conferência do Conselho da Europa dos Ministros do Desporto que se realizou na Alfândega do Porto, depois a participação na Assembleia Geral da Associação de Clubes Europeus em Atenas onde teve oportunidade para dar uma entrevista ao jornal dinamarquês Tipsbladet tendo como ponto de partida a criação do Portal de Transparência, agora a passagem pelo Festival Desportivo de Trento. Numa semana marcada pelos trabalhos das seleções, André Villas-Boas, presidente do FC Porto, aproveitou para representar os dragões em termos internacionais. Desta vez, no norte de Itália, voltou a falar à margem do evento e abordou dois nomes com apelido em comum que são conhecidos em território transalpino.

“Interesse de clubes italianos em Sérgio Conceição? O Sérgio é o treinador que mais títulos ganhou no FC Porto. Uma pessoa que ficará sempre na história do clube, um grande treinador. Fala muito bem italiano. É uma pessoa que pode facilmente chegar a um grande italiano e conquistar todos os objetivos que esse clube traçar. É uma boa pessoa e é seguramente um dos treinadores disponíveis no mercado que pode fazer a diferença”, apontou o líder portista a propósito do técnico português que como jogador passou por Lazio, Inter e Parma e que foi associado no último ano a Lazio, Nápoles e mais recentemente AC Milan.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Francisco Conceição? É um craque. O empréstimo foi uma decisão que tomámos do ponto de vista desportivo. Foi por isso que fizemos o acordo com a Juventus. É um empréstimo sem opção de compra. Um empréstimo de sete milhões que pode ir até aos dez milhões. É um jogador importante para nós. Vamos ver como corre. É óbvio que um talento como este custa muito e por isso a Juventus pagou este valor. No final, há sempre uma ligação emocional ao pai e , perante a escolha técnica que fizemos, com o seu adjunto, decidimos que era melhor para todos que ele fizesse este ano por empréstimo. Tem estado bem, foi pena a expulsão e a lesão que teve antes. Mas é um jovem jogador muito bom, que pode atingir um ponto muito alto na sua carreira”, referiu sobre o ala internacional que voltou a sair para representar a Vecchia Signora.

Em paralelo, Villas-Boas abordou também a contratação surpresa de Samu Omorodion, que está a ter um grande início pelo FC Porto. “Começou muito bem. Foi um negócio especial para nós, que, juntamente com o Atl. Madrid, conseguimos manter em segredo. O Fabrizio Romano, felizmente, não conseguiu saber nada sobre este negócio, caso contrário não teríamos tido a oportunidade de o concretizar. Agradecemos ao Atl. Madrid pelo silêncio e respeito que tiveram nesta operação. Foi uma operação feita numa semana e a realidade é que o jogador está a marcar muitos golos, a mostrar todo o talento que tem. Acreditamos que vai trazer muito sucesso ao FC Porto”, explicou o líder dos azuis e brancos, falando ainda da Liga Europa.

????⤵️ Fantastic deal, out of nowhere!pic.twitter.com/Z3sZgramfr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 11, 2024

“Na Liga Europa, começámos um pouco mal, ao contrário do que aconteceu na Liga, mesmo com resultados como o empate com o Manchester United, que empatou em cima do último minuto. Mas temos tempo para conseguirmos passar diretamente à fase seguinte. Agora vamos ter o Hoffenheim, depois a Lázio e estamos bem no campeonato. E ganhámos a Supertaça no início da época”, concluiu Villas-Boas.