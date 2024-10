Siga aqui o nosso liveblog do conflito no Médio Oriente

O canal televisivo de notícias do Qatar Al-Jazeera informou esta quinta-feira da evacuação das suas instalações na capital libanesa, Beirute, após receber três telefonemas instando-o a abandonar o edifício, embora não fornecendo pormenores sobre a origem das ameaças.

O edifício alberga, além da redação da Al-Jazeera, as embaixadas da Noruega e do Azerbaijão e escritórios de várias empresas comerciais com presença em Beirute.

“Os funcionários que trabalham no edifício abandonaram as instalações depois de receberem a ameaça”, noticiou a estação televisiva.

A radiotelevisão pública norueguesa, NRK, informou da evacuação da embaixada em Beirute, embora não haja por enquanto confirmação oficial. O edifício situa-se na zona do parlamento do Líbano e do gabinete do primeiro-ministro, Nayib Mikati.

O Exército de Israel bombardeou várias vezes Beirute ao longo das últimas semanas, no âmbito da sua ofensiva contra o partido-milícia xiita libanês Hezbollah, em que eliminou parte da direção do movimento, incluindo o seu líder, Hassan Nasrallah.

Por outro lado, as autoridades políticas de Israel sancionaram e inclusive proibiram as atividades da Al-Jazeera no país, argumentando que estas representam um perigo para a segurança nacional, devido às suas informações sobre a guerra que Israel trava, há mais de um ano, contra o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.