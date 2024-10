O português Ricardo Melo Gouveia é um dos golfistas que ocupam o 39.º lugar do Andalucía Masters, depois desta quinta-feira ter concluído a primeira volta com duas pancadas abaixo do par do campo.

O único representante luso em competição entregou um cartão com 70 pancadas, ao marcar sete ‘birdies’ (uma abaixo do par do buraco), três ‘bogeys’ (uma acima) e um duplo-‘bogey’ (duas acima).

Concluída a primeira volta ao percurso do Real Club de Golf Sotogrande, em San Roque, na Andaluzia, Melo Gouveia divide o 39.º posto com outros 11 golfistas, entre os quais o espanhol Jon Rahm, antigo número um do mundo.

O Andalucía Masters é provisoriamente liderado pelo francês Julien Guerrier, com 10 ‘shots’ abaixo do par (62).