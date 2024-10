O escocês Chris Hoy, hexacampeão olímpico de ciclismo de pista, de 48 anos, revelou hoje ter um cancro em fase terminal e que, de acordo com os especialistas, terá entre dois a quatro anos de vida.

A revelação da lenda do ciclismo de pista, que também foi 11 vezes campeão mundial, foi feita em entrevista ao The Sunday Times, com Chris Hoy a assegurar que, apesar de tudo, se sente muito afortunado. “A maior parte da minha batalha com o cancro não tem sido física, tem sido na minha cabeça”, disse o antigo ciclista na entrevista, num período em que publica as suas memórias e revela também que a sua mulher teve o diagnóstico de esclerose múltipla.

Na ajuda psicológica que tem tido, Chris Hoy disse conseguir agora encarar melhor a situação que atravessa e que pretende, com o livro de memórias “All that matters: My toughest race yet” [Tudo o que importa, a minha mais dura corrida] ajudar outros.

“Estou bastante positivo na maior parte do tempo, sinto uma felicidade genuína. Isto é superior aos Jogos Olímpicos, é maior do que qualquer outra coisa. Leva-nos a apreciar a vida e a encontrar alegria”, justificou Chris Hoy, que continua a andar de bicicleta desde que recebeu o diagnóstico.

A situação que Hoy enfrenta mereceu a reação do primeiro-ministro britânico, com Keir Starmer a reagir hoje no Twitter.

“Que notícias tristes. O Chris é uma lenda do desporto britânico. Enfrentar este diagnóstico com tanta positividade é inspirador. Tudo o país está com ele e com a sua família”, escreveu o governante.