A noite desta terça-feira voltou a ser recheada de golos, especialmente em casa do campeão em título Real Madrid, que teve muitas dificuldades para ultrapassar o B. Dortmund mas, depois de ter empatado o jogo em dois minutos, despontou para a goleada nos últimos minutos, com Vinícius em grande (5-2). Em Turim a partida bastante diferente e, mesmo depois de Perin ter parado um penálti, o Estugarda chegou à vitória no tempo de compensação (0-1). Já em Milão, o AC Milan, de Paulo Fonseca, nem começou muito bem ante o Club Brugge, mas acabou por chegar ao triunfo na segunda parte… sem Rafael Leão em campo (3-1).

Foi há pouco mais de quatro meses e meio que Real Madrid e B. Dortmund protagonizaram a última final da Liga dos Campeões. Em Wembley, o caneco voltou rumar ao museu merengue, que não se cansa de acolher o principal troféu do futebol europeu. Contudo, o cenário inverteu-se nos últimos tempos e, agora, eram os alemães que estavam teoricamente melhor.

Depois de vencerem Club Brugge (0-3) e Celtic (7-1), os die borussen chegaram a Madrid como líderes da fase de liga da Liga dos Campeões e cada vez mais próximos de carimbarem o apuramento para a fase a eliminar. Porém, no panorama interno, a formação treinada por Nuri Sahin está num discreto sétimo lugar e teve dificuldades para superar o modesto St. Pauli (2-1) na última ronda. Já os madrilenhos estavam totalmente vitoriosos em casa — sete jogos, sete vitórias —, com um saldo de golos de 19-4.

Sem os lesionados Adeyemi, Duranville e Reyna, Guirassy chegou a Espanha como a grande figura do B. Dortmund, mas teve um rival à altura… e que rival: Mbappé. Com Süle de regresso ao onze após lesão, os alemães começaram dominadores, mas os primeiros minutos não trouxeram grandes ocasiões. Contudo, à entrada para a reta final da primeira parte, a equipa forasteira aproveitou para fazer das suas e, depois de Lucas ter perdido em zona frontal, Guirassy assistiu Malen para o golo inaugural (30′). Pouco depois, o neerlandês ultrapassou Mendy, cruzou para o segundo poste e, sem ninguém pela frente, Bynoe-Gittens atirou para o fundo das redes e aumentou a surpresa no Bernabéu (34′).

Os merengues até reagiram bem e, no mesmo lance, acertaram duas vezes nos ferros por Rodrygo e Bellingham, mantendo a desvantagem de dois golos até ao intervalo. Na segunda parte, o Real Madrid melhorou e começou desde cedo a ameaçar a baliza adversária, só que Kobel foi aparecendo e negou o golo a Lucas (53′). Contudo, em cima da hora de jogo, o desafio mudou totalmente de figura, quando Mbappé colocou a bola na cabeça de Rüdiger e os espanhóis reduziram a desvantagem (60′). No ataque seguinte, o francês recebeu de Modric, rodou e tocou para a esquerda para Vinícius encostar para novo golo, com o Real Madrid, bem ao seu estilo europeu, a empatar o jogo em apenas dois minutos (62′).

Com o jogo em reaberto, Carlo Ancelotti deu descanso a Modric, lançou Camavinga no desafio e, à entrada para os últimos dez minutos, Mbappé voltou a testar Kobel (80′). Na resposta, Vini perdeu a bola em zona proibida e Beier ficou muito perto de faturar, valendo a grande defesa Courtois (83′). Contudo, na jogada seguinte, Lucas teve tempo e espaço, arrancou para a baliza e desferiu um remate cruzado ao poste mais distante, completando a reviravolta (84′). Com o B. Dortmund balanceado para o ataque, Vinícius aproveitou, correu mais de 70 metros com a bola nos pés e, à entrada da área, rematou fora do alcance de Kobel (86′). A fechar, o brasileiro voltou a deixar a sua marca, bailou sobre Anton e fez o hat-trick (90+3′).

Em Turim, a Juventus, que era outra das líderes com seis pontos, recebeu o Estugarda, formação que ainda não tinha conseguido vencer e amelhava apenas um ponto, conquistado na última ronda ante o Sparta Praga (casa, 1-1). Sem o suspenso Di Gregorio, Perin assumiu a baliza do adversário do Benfica, que contou ainda com a titularidade de Francisco Conceição, internacional português que deverá continuar em Turim na próxima época, agora em definitivo.

Depois de uma primeira metade em branco, os die roten regressaram mais fortes do balneário e faturaram a abrir por Undav, só que o golo acabou anulado por braço na bola (48′). Já sem o português em campo, o Estugarda continuou por cima e, no espaço de um minuto, Perin impediu o golo a Demirovic e Millot (62′), fazendo prevalecer o empate. Contudo, já na ponta final, Danilo cometeu penálti sobre El Bilal Touré e acabou expulso por acumulação de amarelos em apenas três minutos (84′). Na cobrança, Millot atirou para esquerda, só que Perin adivinhou e parou o remate (86′). Ainda assim, no tempo de compensação, o Estugarda chegou mesmo ao golo da vitória, com o avançado maliano a combinar com Millot e a ultrapassar a defesa bianconeri (90+2′).

Num dos jogos que abriu a jornada, o AC Milan recebeu o Club Brugge à procura de somar os primeiros pontos na Liga dos Campeões, mas Paulo Fonseca e Rafael Leão tiveram no rival do Sporting um adversário à altura. Na primeira parte, os italianos dominaram, só que as principais oportunidades pertenceram aos belgas. Contudo, Pulisic acabou por abrir o livre e fez o golo inaugural de canto direto (34′), antes de Onyedika ser expulso e dificultar a missão forasteira.

Ainda assim, na segunda metade, Sabbe empatou a partida na conclusão de uma grande jogada ofensiva (51′) e a insatisfação começou a tomar conta dos adeptos milaneses, ganhando forma quando Fonseca substituiu Leão. Escutados os assobios, o técnico acabou por colher os frutos e, na jogada seguinte, o recém-entrado Okafor assistiu Reijnders para o novo golo da vantagem (61′). A partir daí os italianos dominaram o encontro e o médio neerlandês aproveitou para bisar, sentenciando a partida (71′).