A circulação na Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa foi normalizada pelas 8h32, depois de ter estado interrompida entre as estações de S. Sebastião e Chelas cerca de uma hora, informou a empresa.

Numa mensagem publicada da rede social X, o Metropolitano de Lisboa tinha anunciado a interrupção, que ocorreu pelas 7h28, explicando que as causas eram alheias à empresa.

Linha Vermelha (08:06): ???? devido a causa alheia ao Metro, a circulação está interrompida entre as estações Aeroporto e Chelas. De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. O Metro está a desenvolver todos os esf (cont) — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) October 22, 2024

A Linha Vermelha (S. Sebastião – Aeroporto) é uma das quatro do Metropolitano de Lisboa. As outras são a Azul (Santa Apolónia – Reboleira), a Verde (Telheiras – Cais do Sodré) e a Amarela (Rato – Odivelas).