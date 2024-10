O presidente da Assembleia da República lança na segunda-feira, no distrito de Vila Real, a iniciativa “Parlamento próximo dos municípios”, visando aumentar a interação e a cooperação entre este órgão de soberania” e o território nacional.

Durante este dia, José Pedro Aguiar-Branco passará pelos concelhos de Vila Pouca de Aguiar, Murça e Vila Real, estando previsto que seja acompanhado pelos cinco deputados eleitos por este círculo: Amílcar Almeida (PSD), António Alberto Machado (PSD), Carlos Silva (PS), Fátima Correia Pinto (PS) e Manuela Tender (Chega).

O presidente da Assembleia da República começa a visita em Vila Pouca de Aguiar, pelas 11h15, com a inauguração do Centro Municipal de Proteção Civil de Vila Pouca de Aguiar.

Após um almoço oferecido pela autarquia de Vila Pouca de Aguiar, José Pedro Aguiar-Branco terá pelas 14h30, nos Paços do Concelho de Murça, uma reunião com presidentes das câmaras municipais do distrito.

Ao fim da tarde, pelas 17h15, o presidente da Assembleia da República terá em Vila Real um encontro com representantes da Associação Académica e núcleos de estudantes da UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro).

Em setembro, durante a cerimónia de posse da nova secretária-geral do parlamento, o presidente da Assembleia da República definiu como um dos seus principais objetivos dar “um sinal à sociedade de que o parlamento é uma casa aberta”. Defendeu então que “é preciso aprofundar o sentido desse sinal”, através de “ações simples, mas que podem fazer a diferença”.

Neste contexto, José Pedro Aguiar-Branco salientou então que é preciso que o parlamento “se aproxime do território como um todo”, adiantando que deve ser criado “o Dia do Município na Assembleia da República”.

“Um dia para que os vários concelhos do país possam vir a São Bento, conhecer o parlamento, mas sobretudo mostrar aquilo que fazem de melhor: A sua cultura, a gastronomia, a atividade económica e a suas empresas. Ao mesmo tempo, e aplicando o princípio da reciprocidade, queremos que a Assembleia da República possa visitar o território, utilizando as valências do nosso Centro Interpretativo para melhor divulgar o trabalho parlamentar”, acrescentou.

Ainda na mesma lógica de abertura do parlamento à sociedade civil, nesse mesmo discurso, o antigo ministro social-democrata também afirmou que pretende criar condições para que a Assembleia da República seja visitável aos fins de semana.

“Faz todo o sentido que [os cidadãos] o possam fazer aos fins de semana, na altura em que têm mais tempo para o fazer. Na altura em que, mesmo morando mais longe, podem vir a Lisboa conhecer a casa de todos dos cidadãos”, justificou.