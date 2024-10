Em atualização

O professor catedrático em Ciência Política, investigador no ISCTE-IUL e politólogo, André Freire, morreu aos 63 anos, avança esta quarta-feira a RTP.

A estação pública adianta que André Freire foi sujeito a uma intervenção cirúrgica a um ombro no Hospital da Luz, em Lisboa. Contraiu, no pós-operatório, uma infeção. Foi depois transferido para o Hospital São Francisco Xavier, onde acabou por morrer.

André Freire foi diretor do departamento em Ciência Política no ISCTE, assim como diretor da licenciatura naquela universidade de Lisboa. Também era investigador do Centro de Investigação e Estudos em Sociologia (CIES-IUL).

Era também comentador na RTP e cronista no jornal Público.