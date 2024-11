O investigador que quer melhorar as defesas do corpo humano

Destaca, desde logo, o seu treinador de andebol, Rolando Freitas, que o acompanhou dos 10 aos 18 anos e ajudou a moldar o espírito competitivo, que hoje se mantém. Também a professora Maria de Sousa, cientista e imunologista, fundadora do Programa Graduado em Biologia Básica e Aplicada (GABBA), que o levou a ser um pouco menos introvertido e mais aberto à partilha e à discussão. E, finalmente, o professor René van Lier, orientador da sua tese de doutoramento, na Universidade de Amesterdão, que permanece, passados 15 anos, uma referência a nível de valores científicos e excelência académica.

Agora que é professor e orienta alunos, também Nuno Alves tenta ser uma referência para os mais novos. E, se há coisa em que insiste, é no valor do esforço. “Tento passar-lhes que qualquer sucesso que tenhamos hoje, resulta do que fizemos no passado. É importante pensar no futuro, mas lembrando que ele depende do que fizemos hoje, do esforço que é feito no presente. É necessária muita resiliência e perseverança para ser investigador.”

Este artigo faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação “la Caixa” e o BPI. O projeto liderado por Nuno Alves do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S), da Universidade do Porto, foi um dos selecionados para financiamento pela fundação sediada em Barcelona em colaboração com a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), ao abrigo da edição de 2023 do programa de bolsas de CaixaResearch de Investigação em Saúde. O investigador recebeu 499 mil euros para desenvolver o projeto ao longo de três anos. As bolsas CaixaResearch de Investigação em Saúde promovem iniciativas investigação em biomedicina e saúde. As candidaturas à edição de 2025 terminam a 20 de novembro de 2024.