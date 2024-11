A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) concluiu que a operação da linha 203 no canal do metrobus é “insegura, ineficiente e comercialmente desvantajosa”, e que as atuais condições comprometem o serviço e segurança dos passageiros.

“Em função dos resultados e das análises técnicas realizadas, o nosso parecer é desfavorável à utilização do canal BRT [‘Bus Rapid Transit’]”, lê-se no parecer enviado ao grupo de trabalho da Assembleia Municipal e a que a Lusa teve hoje acesso.

O relatório analisa os testes realizados a 29 de outubro no canal do Metrobus com dois autocarros ‘standard’ elétricos da STCP, que fizeram o percurso Praça do Império/Rotunda da Boavista e Rotunda da Boavista/Praça do Império (parcialmente coincidentes com o trajeto da Linha 203).

A operação nas atuais condições do canal é “insegura, ineficiente e comercialmente desvantajosa, comprometendo a integridade do serviço e a segurança dos passageiros”, assegura a STCP, acrescentando que a utilização dos autocarros da linha 203 naquele canal “não é tecnicamente viável em condições de segurança”.

“Os ensaios revelaram que as faixas de circulação, na configuração atual, são estreitas e inadequadas para manobras em contra sentido, especialmente durante a aproximação às estações”, assinala.

Em resposta ao grupo de trabalho, a STCP indica também que as plataformas das estações apresentam uma altura e configuração “inadequadas para o alinhamento seguro dos autocarros”, sobretudo nas aproximações em contra sentido.

“Durante os ensaios, verificou-se que foi praticamente impossível reduzir para níveis aceitáveis a folga entre o veículo e a plataforma da estação”, observa, acrescentando que, na estação Pinheiro Manso, a tentativa de reduzir a folga entre o veículo e a plataforma resultou “num embate com o cais, causando danos na carroçaria do autocarro”.

Já quanto ao serviço ser comercialmente viável, ao permitir uma redução do tempo de percurso da linha entre estações, a STCP afirma que “os ganhos de tempo de circulação foram marginais e insuficientes para justificar o interesse comercial em desviar a linha 203 através do canal BRT”.

“O ganho estimado foi de apenas dois a três minutos por viagem nas extremidades do percurso em comparação com a situação atual”, indica, acrescentando que o acompanhamento policial facilitou e representou “condições artificiais, que não se replicariam em operação normal”.

No relatório, a STCP assinala ainda que a utilização da estação da Casa da Música “revelou-se inviável” e que a entrada em contra sentido na rotunda da Boavista e, consequente, integração no canal “não são exequíveis devido às limitações físicas do traçado”.

“Qualquer tentativa de adaptar a infraestrutura para permitir a utilização desta estação exigiria uma remodelação profunda e custos significativos, inviáveis para uma solução temporária. Dada a configuração atual, a estação Casa da Música não pode ser utilizada, uma vez que não oferece os níveis mínimos de segurança para a operação”, considera.

O relatório tinha como objetivo fornecer à Câmara do Porto e grupo de trabalho da Assembleia Municipal uma análise dos testes, para permitir “uma tomada de decisão sobre a operação de transporte público” no canal, enquanto o material circulante e o sistema de produção e abastecimento de hidrogénio verde não estão disponíveis.

Sucesso da operação no metrobus do Porto depende da “perícia do motorista”, diz polícia

A Polícia Municipal do Porto concluiu que o sucesso da operação da STCP no canal do metrobus dependerá da “perícia do motorista” e que “não estão reunidas condições de segurança” para o funcionamento da estação da Casa da Música.

“Ficou para nós claro que o sucesso desta operação dependerá em exclusivo da perícia do motorista”, indica a chefe da divisão municipal de trânsito da Polícia Municipal.

No relatório, a que Lusa teve hoje acesso, a Polícia Municipal acrescenta ainda que se deve ter em conta “o ‘stress’ a que [os motoristas] estão sujeitos em dias normais de transito”.

O documento, datado de 30 de outubro, um dia depois de a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) ter realizado testes no canal do metrobus, aponta “fragilidades do ponto de vista securitário” nas alterações do sentido de trânsito e paragem junto às estações. Tal como a STCP, a Policia Municipal alerta para a inviabilidade da estação da Casa da Música.

Os testes foram realizados com dois autocarros standard elétricos da STCP, que fizeram o percurso Praça do Império/Rotunda da Baovista e Rotunda da Boavista/Praça do Império (parcialmente coincidentes com o trajeto da Linha 203).

Entre as fragilidades, a Polícia Municipal destaca a “possibilidade de invasão da via normal de circulação”, quando o autocarro toma a via de sentido contrário para parar junto à estação.

No entanto, diz ser “possível abordar a estação pela via contrária, minimizando a intrusão na via de trênsito normal em sentido contrário, a uma velocidade muito reduzida (5 km/h) e com todos os cuidados necessários a ser observados pelos motoristas”.

A Polícia Municipal alerta também que, entre o autocarro e as plataformas das estações, “fica uma distância demasiado grande, criando um grave perigo para os utilizadores, principalmente os mais idosos, de mobilidade mais reduzida ou com campo de visão comprometido”.

“Mais uma vez, a redução da possibilidade de queda depende exclusivamente da capacidade do motorista de conseguir aproximar o veículo do cais de embarque”, assinala.

Segundo a Polícia Municipal, os autocarros teriam de sair do canal do metrobus e entrar em sentido contrário na rotunda da Boavista, o que criaria “graves constrangimentos de trânsito e de perigo para a circulação, violando reiteradamente princípios e regras de circulação automóvel”.

Além de desativada a estação, a Polícia Municipal alerta que deve ser acautelada sinalização luminosa para a saída dos autocarros do canal do metrobus e entrada na Avenida da Boavista.

Simultaneamente, considera que deve ser reavaliada a capacidade da praça de táxis com 12 lugares existente antes da paragem já em funcionamento na rotunda junto ao tabernáculo.

A utilização desta paragem pela linha 203 “impossibilitará qualquer praça de táxis antes da mesma, uma vez que a viatura terá de ser reposicionada na respetiva baía de paragem”, lê-se no documento que será enviado ao grupo de trabalho da Assembleia Municipal.

Segundo a Polícia Municipal, a sinalização que determina o sentido proibido, exceto para o metrobus, deverá ser pintada no pavimento ou colocada em pórticos elevados ao longo da Avenida da Boavista, uma vez que a largura das vias impede a colocação do respetivo sinal.

Apela-se também a que se alterem os sinais colocados junto às plataformas das estações e que se acautelem mais cerca de 10 a 15 metros da linha descontínua, para que os motoristas possam chegar às plataformas das estações.

Por fim, a Polícia Municipal solicita esclarecimentos sobre o funcionamento do sistema de captação de imagens de vídeo vigilância e os seus critérios legais, nomeadamente, quem irá monitorizar o ‘stream’ de vídeo.

O metrobus do Porto será um serviço de autocarros a hidrogénio que ligará a Casa da Música à Praça do Império (obra quase concluída) e à Anémona (na segunda fase) em 12 e 17 minutos, respetivamente.

Os veículos definitivos do serviço custaram 29,5 milhões de euros. Já a empreitada do metrobus custa cerca de 76 milhões de euros.