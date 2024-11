Trump tem já vitória em 23 estados (garantindo o primeiro swing state), Kamala em 14 e no distrito federal

Donald Trump vai à frente na contagem de votos destas eleições presidenciais de 2024. Neste momento estão projetados os resultados em 37 estados e no distrito federal. Já foi dada a projeção para a Carolina do Norte, o primeiro dos estados considerados flutuantes com resultados e que caiu para Trump, que já tinha conquistado a vitória neste estado em 2020.

Nos estados já conquistados, 23, Donald Trump garante 227 votos no colégio eleitoral. Kamala Harris tem já conquistados 14 estados e o distrito federal (Washington DC), com um total de 192 votos do colégio eleitoral.

Nos estados que foram divulgadas as projeções de resultados não há surpresas, mantendo-se no partido que tinha, em 2020, vencido.

Donald Trump tem já 227 lugares no colégio eleitoral nos estados:

1. Indiana (11 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Donald Trump.

2. Kentucky (8 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Donald Trump.

3. Virginia Ocidental (4 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Donald Trump.

4. Florida (30 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Donald Trump.

5. Mississippi (6 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Donald Trump.

6. Alabama (9 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Donald Trump.

7. Oklahoma (7 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Donald Trump.

8. Tennessee (11 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Donald Trump.

9. Carolina do Sul (9 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Donald Trump.

10. Missouri (10 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Donald Trump.

11. Arkansas (6 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Donald Trump.

12. Dakota do Norte (3 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Donald Trump.

13. Dakota do Sul (3 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Donald Trump.

14. Louisiana (8 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Donald Trump.

15. Texas (40 votos no colégio eleitoral; em 2020, venceu Donald Trump).

16. Ohio (17 votos no colégio eleitoral; em 2020, venceu Donald Trump).

17. Wyoming (3 votos no colégio eleitoral; em 2020, venceu Donald Trump).

18. Montana (4 votos para o colégio eleitoral; em 2020, venceu Donald Trump).

19. Utah (6 votos para o colégio eleitoral; em 2020, venceu Donald Trump).

20. Kansas (6 votos para o colégio eleitoral; em 2020 venceu Donald Trump).

21. Iowa (6 votos para o colégio eleitoral; em 2020 venceu Donald Trump).

22. Idaho (4 votos para o colégio eleitoral; em 2020 venceu Donald Trump).

23. Carolina do Norte (16 votos para o colégio eleitoral; em 2020 venceu Donald Trump).

Nos estados apurados caíram para Kamala Harris:

1. Vermont (3 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Joe Biden.

2. Maryland (10 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Joe Biden.

3. Massachussets (11 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Joe Biden.

4. Connecticut (7 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Joe Biden.

5. Rhode Island (4 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Joe Biden.

6. Nova Jérsia (14 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Joe Biden.

7. Delaware (3 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Joe Biden.

8. Illinois (19 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Joe Biden.

9. Nova Iorque (28 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Joe Biden.

10. Colorado (10 votos no colégio eleitoral); em 2020 venceu Joe Biden.

11. Califórnia (54 votos no colégio eleitoral); em 2020 venceu Joe Biden.

12. Washington (12 votos no colégio eleitoral); em 2020 venceu Joe Biden.

13. Oregon (8 votos no colégio eleitoral); em 2020 venceu Joe Biden.

14. Novo México (5 votos no colégio eleitoral); em 2020 venceu Joe Biden.

15. Distrito de Columbia (3 votos no colégio eleitoral); em 2020, venceu Joe Biden.

Os estados flutuantes sete: Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte, Arizona e Nevada.