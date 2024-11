60 anos. Há seis décadas, desde os anos 60, que o Benfica não marcava quatro golos ao FC Porto. Os encarnados alcançaram a primeira goleada contra os dragões no novo Estádio da Luz, já que não tinham um resultado tão dilatado há 26 anos, e venceram um dos principais rivais pela segunda temporada consecutiva, algo que também não acontecia há 23 anos.

Há 60 anos que o ????Benfica não marcava quatro golos frente ao ????FC Porto na ????????Liga Portuguesa pic.twitter.com/IonftLn1fK — Playmaker (@playmaker_PT) November 10, 2024

Com a vitória deste domingo, o Benfica ficou a dois pontos do segundo lugar do FC Porto e manteve-se a oito da liderança do Sporting, sendo que tem menos um jogo do que dragões e leões — ou seja, em caso de vitória contra o Nacional na tal partida atrasada, pode subir à segunda posição e aproximar-se da equipa que até agora foi de Rúben Amorim.

A nível individual, Di María voltou à titularidade depois de ter sido suplente na Liga dos Campeões contra o Bayern Munique e assinou dois golos, tendo sido dos melhores elementos da equipa de Bruno Lage. “Estou contente pela vitória. Fizemos um jogo perfeito. Merecíamos um jogo assim. Não demos uma boa imagem na Champions, não fomos nós e hoje voltámos a ser o Benfica que estávamos a ser. Demos uma alegria muito grande aos adeptos”, começou por dizer o avançado argentino depois de receber o troféu de melhor jogador em campo.

“O que significa? Que todos juntos somos mais fortes. Mesmo a jogar fora parece que estamos em casa. Em casa nunca há menos de 60 mil. Estamos agradecidos às pessoas”, indicou Di María, para justificar o festejo que dedicou às bancadas do Estádio da Luz na sequência dos dois golos marcados.