O Ministério do Interior britânico anunciou este domingo que foram intercetados, no sábado, nove barcos com 572 pessoas a bordo que tentavam atravessar o Canal da Mancha.

Londres indicou que, com estes, são 32.691 os migrantes que, este ano, chegaram às costas britânicas, mais 22% do que no período homólogo ao ano anterior.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciou novas medidas para combater os grupos criminosos que se dedicam ao tráfico de seres humanos desde os Balcãs e reduzir, assim, o número de embarcações que chegam desde a Europa Continental.

Starmer garantiu que tratarão os traficantes de seres humanos como “terroristas”.

Na semana passada, foram encontrados quatro corpos nas águas perto de Calais, segundo a Guarda Costeira francesa.

Também a Polícia de Kent, no Reino Unido, revelou ter recuperado, na terça-feira, um corpo nas águas do Canal da Mancha, perto de Dover.

No total, 50 pessoas morreram este ano a tentar entrar no Reino Unido, segundo o balanço da Guarda Costeira francesa, balanço esse que não inclui estas últimas mortes.

A redução da imigração, tanto legal como ilegal, esteve no centro da recente campanha eleitoral que viu o Partido Trabalhista regressar ao poder após 14 anos na oposição.

O partido anti-imigração Reforma do Reino Unido, de Nigel Farage, registou um crescimento sem precedentes, obtendo cerca de 14% dos votos e conquistando cinco lugares no parlamento.

Desde que assumiu o poder, o primeiro-ministro, Keir Starmer, abandonou o plano conservador de deportar migrantes para o Ruanda e está a dar prioridade à luta contra os traficantes.

Starmer criou um centro de comando para esta questão, chefiado por um antigo oficial superior da polícia, e apela a uma maior cooperação com os seus vizinhos europeus.

SVF (PMC) // SF

Lusa/Fim