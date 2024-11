Em atualização

Um condutor de 62 anos na China atropelou, com um SUV, uma multidão de pessoas que fazia exercício físico à porta de um estádio em Zhuhai. Provocou a morte a pelo menos 35 pessoas e ferimentos a cerca de outras 4o, no incidente que decorreu na noite desta segunda-feira.

Depois de ter galgado as barreiras que rodeavam o edifício e ter entrando no Centro Desportivo de Zhuhai, o condutor atingiu vários civis, informou a polícia local em comunicado, citada pela BBC. O suspeito foi detido enquanto tentava fugir e está atualmente em coma devido a ferimentos autoinfligidos.

Uma investigação preliminar revela que o condutor estaria insatisfeito com um acordo de propriedade após o seu divórcio e que o incidente terá sido motivado pelo estado mental em que se encontrava.

Nas redes sociais, circulam diversos vídeos captados após o atropelamento. A maioria já foi apagada das redes sociais chinesas, por força da censura no país, mas algumas imagens que ainda circulam online mostram muitas pessoas deitadas no chão e a serem assistidas por paramédicos e transeuntes, bem como as autoridades a chegar ao local. Também a maioria dos artigos difundidos pela imprensa chinesa sobre o incidente foram entretanto removidos dos sites.

Os censores chineses têm um cuidado redobrado em apagar notícias negativas das redes sociais antes e durante os grandes eventos e a cidade de Zhuhai recebe esta semana o principal salão aeronáutico do país, onde vai estar presente o secretário do Conselho de Segurança russo, Sergei Shoigu, e que serve para apresentar os últimos desenvolvimentos da indústria aeronáutica chinesa, a nível militar e civil.

O centro desportivo do distrito de Xiangzhou atrai regularmente centenas de residentes que podem correr na pista de atletismo, jogar futebol e dançar. Na sequência do incidente, o centro anunciou o seu encerramento até nova ordem.