O Ministério das Infraestruturas e Habitação anunciou esta quarta-feira o alargamento do contrato de concessão da Fertagus por seis anos e meio, até 31 março de 2031, com oferta de comboios entre Setúbal e Lisboa de 20 em 20 minutos.

Segundo um comunicado do Ministério das Infraestruturas e Habitação divulgado hoje, os novos horários, que entram em vigor no dia 15 de dezembro, representam “um aumento de 73% dos lugares oferecidos em dias úteis e de 172% nos fins de semana e feriados”.

“Este reforço da circulação de comboios entre Lisboa e Setúbal, num total de 14 estações [em que se incluem as estações de Penalva, Pinhal Novo, Venda do Alcaide, Palmela e Setúbal, entre outras] representa uma significativa melhoria da qualidade de vida para as populações dos concelhos da Península de Setúbal com a redução dos tempos de espera e comboios menos lotados”, lê-se no documento.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, citado no comunicado, considera que “o alargamento do contrato de concessão da Fertagus por seis anos e seis meses se traduz em medidas com impacto bastante positivo para as populações que fazem a travessia do Tejo no comboio”.

“Comboios de 20 em 20 minutos para Setúbal, todos os dias, representam um ganho de tempo para as populações que, ao final do dia, resultam em mais qualidade de vida”, sublinha o governante.

O comunicado adianta que “a circulação para Coina manterá uma frequência de comboios de 10 em 10 minutos nas horas de ponta e de 20 em 20 fora das horas de ponta” e que, aos fins de semana e feriados, passa de 30 em 30 minutos para uma periodicidade de 20 em 20 minutos.

Na terça-feira, através de uma publicação na rede social Facebook, o presidente da Câmara de Setúbal, André Martins (CDU) já tinha anunciado que os comboios da Fertagus, de Setúbal para Lisboa e no sentido inverso, que atualmente se realizam de hora a hora, iam passar a ter uma periodicidade de 20 minutos nos dois sentidos, a partir de meados de dezembro.

Na publicação, o autarca setubalense promete ainda insistir junto do ministério e da Fertagus para que o serviço seja estendido a Praias do Sado, para servir os milhares de alunos e professores do Instituto Politécnico de Setúbal e a população daquela zona do concelho de Setúbal.