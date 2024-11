O primeiro-ministro, Luís Montenegro, desloca-se na próxima semana ao Brasil para participar na reunião do G20, no Rio de Janeiro, encontrando-se com a comunidade portuguesa nesta cidade e também em São Paulo.

De acordo com o programa esta quarta-feira divulgado, Montenegro chegará ao Rio na manhã de segunda-feira, dia em que começa a Cimeira de chefes de Estado e de Governo do G20, em que Portugal participa como país convidado do Brasil, que detém atualmente a presidência deste fórum internacional das maiores economias do mundo.

Acompanhado do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, o primeiro-ministro participará no lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa promovida pelo Brasil no âmbito do G20, a que Portugal se associou como membro fundador.

Aberta a todos os países, esta iniciativa procura coordenar parcerias técnicas e financeiras para apoiar a implementação de programas nacionais nos países que aderirem à proposta e o financiamento de políticas públicas para a erradicação da fome e da pobreza no mundo.

Segue-se a primeira sessão de trabalho do G20, dedicada também à “Inclusão Social e Luta Contra a Fome e a Pobreza”, na qual intervirão os países desta nova Aliança, incluindo o primeiro-ministro português.

Durante a tarde, Montenegro participará na segunda sessão de trabalho da cimeira, centrada na reforma das instituições de governação global, e tem previstos encontros bilaterais, antes da receção oferecida aos chefes de Estado e de Governo presentes pelo Presidente da República Federativa do Brasil, Lula da Silva.

Na terça-feira, o primeiro-ministro participará na terceira e última sessão de trabalho da reunião de chefes de Estado e de Governo, sobre desenvolvimento sustentável e transição energética, antes apresentação das conclusões da cimeira e da passagem da presidência brasileira do G20 à África do Sul.

À tarde, Luís Montenegro irá visitar o Real Gabinete Português de Leitura, ponto habitual das visitas de chefes de Governo e de Estado portugueses, e ao qual entregará a obra completa de Eduardo Lourenço, uma edição da Fundação Calouste Gulbenkian.

O Real Gabinete Português de Leitura é uma biblioteca criada no século XIX por um grupo de portugueses residentes no Brasil, sediada num edifício de estilo neomanuelino, no centro do Rio de Janeiro.

Em seguida, Montenegro oferece uma receção à comunidade portuguesa, no Consulado-geral de Portugal no Rio, no Palácio de São Clemente.

Na quarta-feira de manhã, o primeiro-ministro viaja para São Paulo, onde almoçará com a comunidade lusa na Casa de Portugal, visitando em seguida o Museu da Língua Portuguesa, inaugurado em 2006 mas encerrado entre 2015 e 2021 devido a um grave incêndio.

Montenegro entregará a este museu os três volumes da obra completa de Luís de Camões, uma edição preparada por Maria Vitalina Leal de Matos, no ano em que se assinalam os 500 anos do nascimento do poeta português.

Este é o último ponto da deslocação do primeiro-ministro ao Brasil, que regressará a Lisboa no dia 21, quinta-feira.

Portugal participou durante este ano em mais de 100 reuniões do G20 a convite do Brasil, a nível ministerial e a nível técnico, culminando com a cimeira de chefes de Estado e de Governo, no Rio de Janeiro.

O Brasil assumiu em 01 de dezembro de 2023, e até 30 de novembro deste ano, pela primeira vez, a presidência do G20 sob o tema “Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável”. Na sua presidência convidou 19 países, incluindo Portugal, Angola, Moçambique e Espanha, e organizações como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Os membros do G20 — EUA, China, Alemanha, Rússia, Reino Unido, França, Japão, Itália, Índia, Brasil, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Indonésia, México, Turquia e, ainda, a União Europeia e a União Africana — representam as maiores economias, que compõem cerca de 85% do Produto Interno Bruto mundial, mais de 75% do comércio mundial e cerca de dois terços da população mundial.