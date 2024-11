Duas pessoas ficaram esta quinta-feira feridas durante o roubo a uma ourivesaria em Valença e os assaltantes estavam a ser alvo de vigilância pela GNR e pela Guardia Civil de Espanha, revelou esta quinta-feira à Lusa a GNR.

Fonte oficial da GNR indicou à Lusa que o dono da ourivesaria, situada no distrito de Viana do Castelo, foi “surpreendido” pelos assaltantes quando se preparava para fechar o estabelecimento e ficou ferido, tendo sido assistido no local.

A GNR e a Guardia Civil estavam também no local devido a uma investigação de que os assaltantes estavam a ser alvo, acrescentou fonte oficial da GNR.

Outra pessoa ficou ferida, mas a GNR não conseguiu indicar de quem se trata.

Os bombeiros de Valença revelaram ter sido chamados ao local pelas 18h55, “para uma situação de agressão na avenida Miguel Dantas, freguesia e concelho de Valença”

“A situação originou duas vítimas, a serem assistidas. Não se sabe identidades ou idades”, acrescentaram os bombeiros.

No local estiveram a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viana do Castelo.

Detidos cinco suspeitos de roubo a ourivesaria de Valença

Cinco pessoas foram esta quinta-feira detidas no âmbito do roubo a uma ourivesaria de Valença que provocou dois feridos e está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ), revelou a GNR.

“No âmbito de uma investigação que está em segredo de justiça, foi possível aos militares da estrutura de Investigação Criminal da GNR de Braga surpreender os suspeitos em flagrante delito, no interior da ourivesaria, tendo a GNR procedido à sua detenção”, descreveu a GNR, num esclarecimento enviado à Lusa.

Pelas 19h00 de hoje, “foi efetuado um roubo em ourivesaria, na localidade de Valença, distrito de Viana do Castelo, cometido por cinco indivíduos, possuidores de arma de fogo”, indicou fonte oficial do Comando Nacional da GNR.

“A Polícia Judiciária foi ativada e já está no local”, acrescentou.

A GNR disse ainda que duas pessoas ficaram feridas – um assaltante e “um civil que se encontrava no interior da ourivesaria”.

“No decorrer da ação, um dos assaltantes ficou ferido, tendo sido transportado para o hospital, não correndo risco de vida”, afirmou.

Por outro lado, “um civil que se encontrava no interior da ourivesaria foi agredido pelos assaltantes, pelo que houve a necessidade de ser encaminhado para o hospital.

Ao início da noite, fonte oficial da GNR tinha adiantado à Lusa que o dono da ourivesaria foi abordado pelos assaltantes quando se preparava para fechar o estabelecimento e ficou ferido.

A mesma fonte disse que a GNR e a Guardia Civil tinham em curso uma investigação sobre os suspeitos, pelo que os surpreenderam em flagrante delito.

Os bombeiros de Valença indicaram que um homem de 65 anos ficou em estado grave, e outro, com 60 anos, teve ferimentos ligeiros.

Ambos foram transportados para a Unidade de Saúde Local do Alto Minho (ULSAM).

Este roubo em Valença acontece duas semanas depois de uma ourivesaria de Ponte de Lima, também no distrito de Viana do Castelo, ter sido alvo de furto.

Um dos alegados assaltantes foi baleado pelo proprietário da loja de Ponte de Lima na sequência do furto e acabou detido na quinta-feira, pela Polícia Judiciária, por ser suspeito de furto qualificado e de integrar uma vasta rede criminosa de caráter internacional”.