Não houve vitória por KO e o combate durou as oito rondas — de dois minutos cada. No final, foi o braço de Jake Paul a erguer-se. Unânimes, os juízes do combate atribuíram a vitória ao youtuber e pugilista profissional de 27 anos: 80-72, 79-73 e 79-73 foi a classificação de cada um dos três elementos do júri.

No regresso aos combates profissionais quase 20 anos depois da última vez que subiu ao ringue, Tyson, com 58 anos, foi curto nas declarações. “Estou feliz com aquilo que consegui fazer”, disse no final da noite, perante os 72 mil adeptos que estiveram no pavilhão dos Dallas Cowboys, no Texas.

Depois de ser declarado vencedor, Jake Paul prestou homenagem a Tyson. “É um honra enorme. Ele é uma lenda. É o maior de todos os tempos. Eu admiro-o, sinto-me inspirado por ele e não estaríamos aqui hoje sem ele. Este homem é um ícone e é uma honra poder combater contra ele. É, obviamente, o tipo mais duro do planeta. Foi muito duro, tal como esperava que fosse.”