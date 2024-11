Mais um dia, mais um milhão de novos utilizadores. A rede social Bluesky continua a aumentar exponencialmente a sua dimensão, naquela que parece ser uma “migração” de utilizadores descontentes com a política de moderação da rede social X (antigo Twitter).

Se na quinta-feira passada, a plataforma anunciou o registo de 2,5 milhões novos utilizadores no espaço de uma semana, perfazendo um total de 16 milhões de inscritos, esta segunda feira, o número atingiu os 19 milhões, representado um aumento médio diário de 1 milhão, nos últimos três dias, segundo dados anunciados pela própria Bluesky.

me watching Bluesky's user count grow by another million in a dayhello and welcome to all 19M of you! ???? — Bluesky (@bsky.app) 2024-11-18T02:51:26.625Z

Em setembro, a rede contava com 9 milhões de utilizadores, o que corresponde a um crescimento de 100% num período inferior a dois meses. Um dos principais fatores que parece estar na origem desta multiplicação de inscritos está a transformação da moderação de conteúdos no X, sob a liderança do bilionário Elon Musk, que tem motivado vários utilizadores a procurar alternativas.

O jornal inglês the Guardian e o catalão La Vanguardia anunciaram na semana passada que abandonariam a plataforma partilhando críticas de que a rede social se tornou num espaço de desinformação, que promove teorias da conspiração.

Também várias personalidades como o escritor norte-americano Stephen King e a congressista democrata de Nova-Iorque Alexandra Ocasio-Cortez anunciaram a saída do X. Contudo, a Bluesky não surge como única alternativa ao antigo Twitter. No caso de King, a rede social escolhida foi o Threads, do grupo Meta, que detém o Facebook e Instagram.

I don’t even know why I stopped using this in the first place? Good GOD it’s nice to be in a digital space with other real human beings. Can someone give a Cliff Notes of what went down here over the last year? Tea, dev notes, big memes, whatever is best please — Alexandria Ocasio-Cortez (@aoc.bsky.social) 2024-11-11T22:49:05.130Z

I'm leaving Twitter. Tried to stay, but the atmosphere has just become too toxic. Follow me on Threads, if you like. — Stephen King (@StephenKing) November 14, 2024

O influxo de utilizadores na Bluesky parece vir sobretudo de utilizadores norte-americanos e do Reino Unido, de acordo com o Guardian. Axel Bruns, um investigador de redes sociais consultado pelo jornal inglês, acredita que a plataforma “se tornou um refúgio para quem quer ter o tipo de experiência nas redes sociais que o Twitter costumava oferecer, mas sem todo o ativismo de extrema-direita, desinformação, discurso de ódio e tudo o mais”.

As eleições norte-americanas, no dia 5 de novembro, foram um evento fundamental para a decisão de muitos utilizadores de abandonar o X. No dia 6, mais de 115.000 inscritos dos EUA decidiram desativar as contas, o número mais elevado desde que o dono da SpaceX comprou a rede social, segundo dados consultados pela Reuters no SimilarWeb. Ainda assim, este site que mede atividade de plataformas online indica que, no mesmo dia, a plataforma registou o maior número de visitas de utilizadores norte-americanos no último ano, 46,5 milhões, o que corresponde a um aumento de 38%, em relação à média dos últimos meses.

Na passada sexta-feira, em mais uma decisão controversa, o X atualizou os termos de utilização da plataforma, estabelecendo que todas as disputas legais relacionadas com a plataforma devem ser apenas julgadas em tribunais de determinados condados e distritos do Estado do Texas, nos EUA.

O Center for Countering Digital Hate (centro de combate ao ódio digital) defendeu na quinta-feira, em afirmações citadas pela Reuters, que esta mudança terá sido motivada pela crença de Musk de que os juízes nesses tribunais “estarão do seu lado” em potenciais processos judiciais que surgirão.

Ainda que esteja a registar níveis recorde em várias métricas, como gostos e número de seguidores, a Bluesky continua muito atrás dos níveis de atividade registados nos concorrentes Threads e X. De acordo com consulta da Reuter ao site Sensor Tower, o Threads tem 252 milhões de utilizadores mensais na sua app, enquanto o X conta com 317 milhões.