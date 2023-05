Do pássaro azul ao céu azul, o elo de ligação é Jack Dorsey. Quando ainda ocupava a posição de CEO, em 2019, anunciou que o Twitter iria financiar uma “pequena equipa independente de até cinco arquitetos, engenheiros e designers de código aberto” para “construir um padrão aberto e descentralizado” para as redes sociais. O objetivo era que a plataforma acabasse por integrar esse padrão.

Isso não se veio a concretizar. Se a Bluesky começou como um projeto dentro do Twitter, no início de 2022 estabeleceu-se como uma “empresa independente”. Quando o interesse de Elon Musk na compra dessa rede social foi tornado público, a plataforma do céu azul sentiu a necessidade de esclarecer que a Bluesky era “propriedade da própria equipa, sem qualquer participação detida pelo Twitter”.

Twitter is funding a small independent team of up to five open source architects, engineers, and designers to develop an open and decentralized standard for social media. The goal is for Twitter to ultimately be a client of this standard. ????

