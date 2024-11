O secretário-geral do PS garantiu esta terça-feira que o candidato à Câmara Municipal do Porto será anunciado em breve e que o partido vai apresentar “um bom projeto” para assegurar que a cidade tenha “um papel de liderança” do Norte.

“Teremos a nossa decisão tornada pública em breve. Nós temos bem a consciência de que é muito importante (…). O PS quer apresentar um bom candidato, uma boa lista de candidatos, um bom projeto para continuarmos a fazer do Porto a principal ou a segunda maior cidade do país e com um papel de liderança do Norte e da região Norte”, afirmou hoje Pedro Nuno Santos, na Maia, à margem de uma visita a uma empresa de metalomecânica.

O líder do PS salientou que é preciso “uma cidade do Porto forte” e mostrou-se confiante na escolha que vai apresentar: “Eu não tenho dúvida nenhuma de que o nosso candidato será o melhor e o melhor programa para defendermos o Norte”.

Em 2021 o candidato do PS foi o então líder da concelhia socialista, Tiago Barbosa Ribeiro, que conseguiu 18% dos votos, ficando em segundo lugar, depois de Rui Moreira, e conquistando três mandatos.

O último presidente da Câmara Municipal do Porto eleito pelo PS foi Fernando Gomes, em 1999, que foi substituído por Nuno Cardoso quando deixou a autarquia para ocupar o cargo de ministro da Administração Interna no segundo Governo de António Guterres.