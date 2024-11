Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

“Se a guerra ou a crise chegar”: é o nome de um panfleto sueco da II Guerra Mundial, que começou esta segunda-feira a ser distribuído em 5,2 milhões de casas, adaptado à realidade do século XXI. Na vizinha Noruega, já foram enviadas 2,2 milhões de cópias em papel, de um guia, que também está disponível online, sobre “conselhos para preparação para emergências”. Na Finlândia, o governo decidiu não imprimir os panfletos porque iria “custar milhões [de euros]” e disponibilizou apenas um formato online, já que também pode ser atualizado mais facilmente.

O conteúdo dos três documentos não difere muito: procuram preparar a população para um cenário de crise, neste caso, de guerra causada por ataques russos. A preparação acentua-se com a chegada do inverno, que no norte da Europa, implica temperaturas negativas e neve.

A principal recomendação é guardar comida e água engarrafada suficiente para 72 horas. A Proteção Civil dos três países recomenda ainda alimentos como enlatados, batatas, massas e barras energéticas — assim como alimento para os animais, para quem os tenha –, medicamentos como comprimidos de iodo — para um eventual ataque nuclear — e fontes de energia alternativa.

Os panfletos incluem também uma secção dedicada especificamente a ataques militares, em que garantem que os países têm infraestruturas para se defenderem, descreve a BBC.