Benson Boone é a mais recente confirmação para o NOS Alive 2025, adianta a Everything is New, promotora do festival, em comunicado. O artista norte-americano atua a 10 de julho, no primeiro dia do festival, no palco principal.

Será a estreia de Boone em Portugal depois de um ano que catapultou o cantor de 22 anos para o estrelato, à boleia do seu álbum de estreia, Fireworks & Rollerblades, assente numa sonoridade pop rock contemporânea.

Foi com a balada Beautiful Things que o artista natural do estado de Washington chegou ao topo das tabelas mundiais, inclusive em Portugal, e alcançou a segunda posição no Billboard Hot 100. Boone, no entanto, já tinha começado a levantar ondas em 2021 quando lançou o single Ghost Town, presente no EP Walk me home…

História de sucesso da era das redes sociais, Boone tornou-se um sucesso no TikTok e registou uma breve passagem na 19.ª temporada do programa de talentos American Idol, desistindo antes da fase final do concurso para dedicar-se à sua carreira. Foi dando estes passos que o jovem cantor entrou no radar de Dan Reynolds, vocalista da banda pop Imagine Dragons e dono da editora Night Street Records, que tem um acordo com a Warner Records.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além de registar um nível assinalável de sucesso com o seu álbum de estreia, Boone teve ainda em 2024 a responsabilidade de ser um dos artistas a assegurar as atuações de abertura nas datas de verão da digressão de Taylor Swift em Londres, na The Eras Tour.

O artista junta-se a Olivia Rodrigo e Noah Kahan a 10 de julho no palco NOS, sendo que para esse dia está também confirmado Artemas para o palco secundário. No restante cartaz constam, para já, nomes como CMAT, Future Islands e The Backseat Lovers.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2025. As entradas já se encontram à venda no site oficial do festival, disponíveis como bilhete diário, passe de dois e de três dias.