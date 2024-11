A Polícia Judiciária espera concluir a investigação à morte de Odair Moniz, baleado por um agente da PSP na madrugada de 21 de outubro, no Bairro da Cova da Moura, Amadora, até final deste ano, apurou o Observador junto fonte conhecedora do processo. As autoridades consideram ser necessário tempo para fechar o processo, sendo que audição de algumas testemunhas demorou mais tempo e foram pedidos exames complementares, além da autópsia.

Cerca de um mês depois da morte de Odair, o agente da PSP que o baleou mortalmente permanece de baixa médica e aguarda para prestar declarações. À Lusa, o advogado Ricardo Serrano Vieira, disse que o polícia de 27 anos e à data colocado na esquadra da Damaia prestou “logo a seguir aos factos”, mas ainda não o fez perante o Ministério Público.

“Estamos a aguardar ter acesso ao processo [crime] para que se possa, de certa forma, verificar quais são os elementos probatórios que existem, ainda que tenha sido decretado o segredo de justiça. Pouco mais podemos dizer, porque estamos a aguardar os novos desenvolvimentos”, explicou, acrescentando ainda que o seu cliente aguarda igualmente para ser ouvido no âmbito dos inquéritos disciplinares determinados pela PSP e pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI).

“Neste tipo de casos são abertos dois processos disciplinares, um na PSP e outra na IGAI. O que sucede é que, depois, o da IGAI acaba por consumir o da PSP. Por regra, é isso que acontece. Quanto à questão das notificações para prestar declarações, ele ainda não foi prestar declarações, há de ser notificado para depois ir prestar declarações”, concluiu Serrano Vieira.

