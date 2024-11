Artigo em atualização

O antigo líder do PS, António José Seguro, disse esta noite que o seu regresso ao espaço público não está relacionado com uma candidatura presidencial ainda que tenha ficado “muito sensibilizado” com a declaração do secretário geral ao incluí-lo na lista de presidenciáveis. No entanto, quando questionado directamente sobre se está a pensar candidatar-se a Belém em 2026, Seguro admitiu a hipótese: “Esta tudo em aberto. Neste momento estou a ponderar”.

Numa entrevista à TVI e à CNN Portugal, Seguro justificou o seu regresso, dizendo que está preocupado com o estado do país, onde diz ver “o Estado a abrir fendas, a sociedade e deslaçar, a democracia a diminuir e os serviços públicos a recuar”. Já sobre estes anos de afastamento da vida pública, o socialista diz que o fez para “contribuir para a unidade do PS” e também para se dedicar à vida académica e empresarial.

Há um mês e meio, numa entrevista ao mesmo canal, o actual líder do PS, Pedro Nuno Santos, foi questionado sobre nomes que o PS poderá vir a apoiar nas presidenciais, nomeadamente o de Mário Centeno, e de mote próprio acrescentou o de António José Seguro à lista. Nessa altura, o Observador escreveu que o antigo líder estaria a ponderar, segundo o seu círculo mais próximo, e que o PS estava atento às movimentações.

O socialista está de volta à cena política, com um espaço de comentário na CNN Portugal que começará na próxima semana. Seguro foi líder do PS entre 2011 e 2014 (depois de José Sócrates e antes de António Costa) e afastou-se do espaço mediático depois de ter perdido a liderança para Costa, que o desafiou depois de um resultado do PS nas Europeias de 2014 que o então autarca considerou “poucochinho”. Nos últimos, Seguro tem-se dedicado à universidade como docente, tanto no Instituto de Ciências Sociais e Políticas como na Universidade Autónoma.