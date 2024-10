Seguro em Belém? Partido atento a movimentações, mais próximos falam em “ponderação"

A surpresa surgiu já na reta final da entrevista que Pedro Nuno Santos deu, na noite desta quarta-feira, à CNN. Questionado sobre as eleições presidenciais de 2026, o líder do PS foi comentando e mencionando várias hipóteses, todas elas já lançadas anteriormente e testadas em sondagens. Foi então que, por sua iniciativa, decidiu lançar um nome novo, acrescentando que também o antigo líder António José Seguro daria um bom candidato presidencial. E animou os seguristas, numa altura que continua a ser de indefinição no partido.

Se em público a referência é nova, nos corredores do PS não se estranha. Isto porque, apesar do silêncio de Seguro, que não respondeu às tentativas de contacto do Observador, há pelo menos várias semanas que nos bastidores do partido se iam comentando as movimentações do antigo secretário-geral socialista. Seguro, discreto desde que perdeu a liderança do partido para António Costa, em 2014, já tinha aparecido num par de eventos públicos sobre política no ano passado, e fez questão de estar presente em eventos pequenos, de estruturas locais do partido, nos últimos meses.

Dentro do círculo mais próximo, ouve-se uma garantia: “Ele está a ponderar”, ouve o Observador, numa referência a uma possível candidatura a Belém. No partido, há dirigentes que admitem “vaticinar um regresso”, comentam a “participação discreta em eventos de estruturas do PS” e garantem que esperarão “até ao Natal” para perceber onde é que a alegada ponderação levará Seguro: “Até ao final do ano terá de dizer alguma coisa”, comenta uma fonte socialista.

E há alguns socialistas que já têm tido novidades de Seguro: de acordo com informações apuradas pelo Observador junto de várias fontes do partido, no final de setembro — data que marca os dez anos do fim da sua liderança do PS, quando foi derrotado por António Costa nas eleições primárias do partido — o círculo mais próximo do ex-líder recebeu uma mensagem para assinalar a efeméride, embora não se falasse de futuro. “Era no sentido evocativo do processo difícil que foi [a saída da liderança do PS] e a forma como estivemos juntos”, descreve um dos socialistas que receberam a mensagem.