A DS Automobiles revelou as primeiras imagens do seu novo modelo, que será apresentado no final de 2024. O construtor premium francês da Stellantis não divulgou qual a denominação comercial do veículo, que poderá ser DS8, uma vez que parece ser menor do que a berlina DS9 e maior do que o SUV DS7.

Com formas de crossover, para oferecer mais espaço interior sem que uma altura demasiado elevada lhe prejudique o apuro aerodinâmico e a autonomia, o novo modelo exibe linhas esguias e elegantes, com óbvios cuidados com o Cx, que é de apenas 0,24 — um bom valor para um veículo que não é uma berlina ou um coupé.

Concebido sobre a plataforma STLA Medium, a mesma utilizada para os também novos Peugeot E-3008 e E-5008, o novo DS promete uma autonomia de 750 km, certamente quando monta a bateria com maior capacidade. Como o E-3008 Long Range, equipado com o acumulador com 96,9 kWh de capacidade útil, já oferece 701 km entre recargas, sendo aparentemente mais alto e com pior aerodinâmica (anuncia um Cx de 0,28) do que o crossover da DS, não é impossível que este consiga atingir 750 km com o mesmo pack de baterias.

O novo modelo foi revelado sob uma camuflagem, essencialmente uma pintura inspirada nos carros que a DS Automobiles faz correr no Campeonato do Mundo de Fórmula E. Curioso será saber se este crossover oferecerá igualmente versões híbridas e PHEV, além da eléctrica, atendendo a que a DS anunciou em 2023 que iria evoluir para comercializar exclusivamente veículos eléctricos. Resta aguardar para saber se o construtor francês mantém essa estratégia ou se vai aproveitar o facto de as plataforma STLA poderem aceitar motores a combustão.