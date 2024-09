A DS Automobiles, que nasceu inicialmente para disputar o mercado de luxo chinês ao serviço da então PSA (agora Stellantis), evoluiu a partir de uma submarca da Citroën e tornou-se independente há uma década. Para celebrar o 10.º aniversário como construtor independente, a DS apresentou um protótipo que homenageia o mais exuberante Citroën da história, o SM com motor Maserati, dos tempos em que a marca francesa controlava a italiana.

O Citroën SM foi produzido durante cinco anos a partir de 1970 e a sua carroçaria baixa, elegante e aerodinâmica foi apontada como uma evolução de outro Citroën, o DS (Boca de Sapo) de 1955. O SM montava um V6 da Maserati, cuja capacidade durante os cinco anos de produção oscilou entre 2,7 e 3,0 litros, enquanto a potência subiu de 170 para 188 cv. O facto de terem sido fabricadas apenas 12.920 unidades torna a bela berlina num modelo clássico com um valor respeitável.

O SM Tribute visto por dentro

O SM Tribute, o concept que a DS criou para registar os 10 anos de vida, recupera na generalidade as formas do SM, a traseira mais estreita e mais baixa, a frente larga e o enorme vidro da tampa da mala. E para deixar claro que se trata de um modelo moderno, com uma certa dose de futurismo, há detalhes como a abertura no guarda-lamas posterior, solução radical e que define melhor a forma da traseira.

O Citroën SM original, de que foram fabricadas 12.920 unidades entre 1970 e 1975

Não está previsto que o SM Tribute venha a dar origem a um veículo fabricado em série, mas a DS Automobiles realça que inclui sempre soluções estilísticas nos seus protótipos que depois acabam para ser aplicadas em veículos de venda ao público. E como a DS já admitiu que o Citroën DS vai servir de inspiração a um novo topo de gama, não é de todo impensável imaginar que o mesmo poderá acontecer com o SM.