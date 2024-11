Enviada especial em Ipswich, Inglaterra

O Ipswich Town é o cartão de apresentação da cidade. Se dúvidas existissem, ficavam logo dissipadas à chegada: qualquer turista que saia da estação de comboios, localizada na margem sul do rio Orwell, vê imediatamente a fachada de Portman Road, o centenário estádio que acolhe o clube. Chegar a Ipswich também é perceber que se entrou em território do Ipswich Town.

Para além das dezenas de pessoas com camisolas do clube, algo que até é normal em dia de jogo, as ruas enchem-se de recordações bonitas. Os candeeiros estão adornados com cartazes que lembram o regresso do Ipswich Town à Premier League, carimbado no final da temporada passada depois de uma ausência de 22 anos, e até os caixotes do lixo lembram que esta é uma “proud Premier League town”, uma orgulhosa cidade de Premier League.

As imediações de Portman Road, que fica a uns meros dez minutos a pé da estação de comboios através de uma das pontes que atravessa o rio Orwell, estão recheadas de história. As paredes do estádio recordam os momentos áureos do clube e saltam à vista as estátuas de Kevin Beattie, tido como o melhor jogador da história do Ipswich, e Alf Ramsey, treinador que aqui foi campeão no início dos anos 60 antes de liderar Inglaterra até à conquista do Mundial 1966. Mas a terceira estátua, a única colocada num local central a olhar para o letreiro que diz “Welcome to Portman Road”, é a mais importante – e a que maior ligação tem a Portugal.

Numa representação à escala real, Bobby Robson surge de braço em riste, a dar indicações. O treinador que passou por Sporting e FC Porto é um dos heróis – ou até talvez o herói maior – do Ipswich Town. Passou pelo clube numa fase inicial da carreira, quando ainda só tinha orientado os Vancouver Royal Canadians e o Fulham, mas ficou na cidade do leste de Inglaterra durante uns bem sucedidos 13 anos.

Ficou no segundo lugar da então First Division em duas ocasiões, terminou quase sempre dentro das seis primeiras posições, conquistou a Taça de Inglaterra em 1978 e ofereceu ao Ipswich Town o seu dia mais bonito a 20 de maio de 1981, quando venceu o AZ Alkmaar e ganhou a Taça UEFA. Contratou apenas 14 jogadores ao longo de mais de uma década, sendo que só dois eram estrangeiros, e baseava-se sobretudo na formação do clube e nos jogadores locais. Por tudo isso e por muito mais, Portman Road é hoje um autêntico tributo a Bobby Robson, com as paredes repletas de fotografias do treinador e o nome do inglês a ser agora a nomenclatura de uma das bancadas e de uma das pontes de acesso ao estádio.

Se o passado do Ipswich Town é Bobby Robson, porém, o presente (e o futuro) do recém-promovido à Premier League tem outro nome – e um outro nome bem mais inesperado. No passado mês de agosto, Ed Sheeran anunciou que adquiriu 1,4% das ações do clube, tornando-se acionista minoritário das cores que apoia desde criança. A ligação entre o Ipswich e o cantor já era clara, até porque o patrocinador principal das camisolas já era a tour mundial do artista, mas tornou-se oficial com a entrada na estrutura acionista.

“Estou muito entusiasmado por ter comprado uma pequena percentagem do meu clube de sempre. É o sonho de qualquer adepto, ser dono do clube que apoia, e sinto-me muito grato pela oportunidade. Vivi em Suffolk desde que tinha três anos e, embora esteja sempre a viajar e sinta que sou um outsider nas grandes cidades, sempre me senti parte da comunidade em Ipswich”, disse Ed Sheeran na altura, garantindo desde logo que não queria fazer parte da administração.

O cantor de 33 anos tem agora um camarote exclusivo em Portman Road, para além de já surgir em fotografias na fachada do estádio bem perto das memórias de Bobby Robson e Alf Ramsey, e até já teve direito a um mural que está a ser pintado nas imediações do recinto. Pelo meio, segundo contou o presidente do Ipswich Town nos últimos dias, vai servindo como autêntico trunfo durante o mercado de transferências.

“No último verão, o Ed conseguiu entrar num Zoom com o jogador em questão, que na altura estava no centro de treinos, mesmo antes de entrar em palco com a Taylor Swift. Foi um fator decisivo para convencer o jogador”, explicou recentemente Mark Ashton, sem revelar quem foi o jogador, mas indicando que está “a marcar alguns golos”. Certo é que, mesmo sem fazer parte da administração, Ed Sheeran vai estando envolvido nas operações do clube – e até entrou no balneário no passado dia 10 de novembro, em Londres, quando o Ipswich Town somou a primeira vitória da temporada contra o Tottenham.

Em Ipswich, na cidade que este domingo recebe o Manchester United e apadrinha a estreia de Ruben Amorim como treinador dos red devils, Ed Sheeran é um “rapaz da terra”, alguém que “nunca virou as costas” ao sítio onde cresceu e que está a tentar retribuir, conta-nos Arthur, que nas primeiras horas deste domingo já está nas imediações de Portman Road de camisola vestida. Mas também em Ipswich, explica-nos o adepto com décadas recheadas de jogos vistos neste mesmo estádio, Bobby Robson ainda é o herói de todas as gerações.

“Ainda têm de passar muitos anos para que alguém consiga chegar perto. Ganhou a nossa única Taça de Inglaterra, ganhou uma competição europeia, algo que provavelmente nunca irá acontecer novamente. Pelo menos enquanto eu for vivo”, atira o adepto. O Ipswich de Ed, na verdade, ainda é o Ipswich de Bobby.