Guimarães foi eleita, esta quarta-feira, Capital Verde Europeia 2026, a segunda cidade portuguesa a obter o título, depois de Lisboa (2020), “reconhecendo o compromisso contínuo” deste município do distrito de Braga com a sustentabilidade ambiental.

O Prémio Capital Verde da Europa (European Green Capital Award), organizado pela Comissão Europeia e atribuído esta quarta-feira em Valência, Espanha — cidade que detém a distinção de Capital Verde Europeia 2024 —, reconhece e premeia os esforços locais para melhorar o ambiente e, assim, a economia e a qualidade de vida nas cidades.

Guimarães concorria com as cidades de Heilbronn (Alemanha) e Klagenfurt (Áustria), tendo-se sagrado vencedora depois de, em 2023, já ter figurado entre as três finalistas.

O município de Guimarães irá receber um apoio financeiro (600 mil euros) pela distinção, que será aplicado em projetos e iniciativas de sustentabilidade, no âmbito da estratégia levada a cabo pelo município.

Ao longo das diversas fases do prémio, o painel responsável pela avaliação das candidaturas a Capital Verde Europeia 2026, composto por sete especialistas independentes, “destacou Guimarães pelo seu desempenho excecional em sete parâmetros ambientais”.

“Qualidade do ar, ruído, água, biodiversidade, áreas verdes e uso do solo, resíduos e economia circular, alterações climáticas: mitigação; e alterações climáticas: adaptação —, reconhecendo o compromisso contínuo do município com a sustentabilidade ambiental”, lê-se num comunicado enviado à agência Lusa.

O presidente da Câmara Municipal de Guimarães manifesta “o seu grande contentamento por este prémio, que considera merecido, pelo caminho que tem vindo a ser percorrido desde 2013”.

“Quero felicitar toda a equipa de trabalho, técnica e política, e todos os elementos da Estrutura de Missão Guimarães 2030, pela resiliência que evidenciaram durante todo este processo de três candidaturas. Mas quero sobretudo felicitar, com especial emoção, toda a comunidade vimaranense, desde os alunos das nossas escolas às Brigadas Verdes, da comunidade científica à empresarial”, refere Domingos Bragança (PS), citado no comunicado.

Segundo o autarca, “todos foram importantes neste sucesso pelo envolvimento que demonstraram, e todos serão fundamentais para que 2026 seja mais um grande momento de celebração coletiva para Guimarães”.

“Dará continuidade aos projetos de revitalização da cidade, promoção de novas iniciativas com vista à neutralidade climática até 2030, assim como iniciativas para a melhoria de condições do território, gestão de resíduos e proteção da biodiversidade”, assegura o município.

O prémio Capital Verde Europeia é atribuído anualmente, destinando-se a cidades europeias com mais de 100 mil habitantes que se distingam em matérias de sustentabilidade ambiental, social e económica.

A atribuição do prémio resulta de um processo de seleção rigoroso, ao longo do qual as cidades candidatas devem apresentar argumentos e provas do que já foi implementado à data e do que ainda será feito para se tornarem mais sustentáveis.