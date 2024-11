Importante, mas não decisivo. Era assim que o Sp. Braga procurava abordar o jogo desta quinta-feira contra o Hoffenheim, na Pedreira, onde a matemática da Liga Europa já pesava: os minhotos entravam em campo com apenas uma vitória em quatro jornadas e virtualmente eliminados, sendo que o calendário ainda vai obrigar a uma visita à Roma e uma receção à Lazio. Ganhar era importante, mas não decisivo.

“Todos os jogos são importantes e os pontos também, numa competição com estas características os pontos são fundamentais. Podíamos ter no mínimo mais um ponto, que já dava um jeitinho. A importância de um ponto que nos podia colocar numa posição completamente diferente. É um adversário complicado. Ganharam 4-3 ao RB Leipzig, são uma equipa difícil com jogadores internacionais. A nossa equipa está a evoluir e é um bom teste. Principalmente depois dos 60 minutos muito bons que fizemos com o Sporting e do jogo adulto com o Leixões, para vermos em que ponto estamos”, explicou Carlos Carvalhal na antevisão da partida.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Sp. Braga vinha então dessa vitória contra o Leixões, que garantiu a continuidade na Taça de Portugal, e precisava de melhorar uma campanha de Liga Europa que só tinha uma vitória com o Maccabi Telavive, derrotas com Olympiacos e Bodø/Glimt e um empate com o Elfsborg. Do outro lado, como sublinhou o treinador minhoto, estava um Hoffenheim que tinha mais um ponto do que o Sp. Braga — e que há semanas perdeu com o FC Porto no Dragão.

Neste contexto e sem Rodrigo Zalazar, que está lesionado, Carlos Carvalhal lançava João Moutinho e Vitor Carvalho no meio-campo, com Ricardo Horta nas costas de Amine El Ouazzani e Roger e Bruma abertos nas alas. Já Christian Ilzer tinha Mergim Berisha como referência ofensiva, apoiado por Hlozek, Kramaric e Jacob Bruun Larsen, sendo que o ex-Benfica David Jurásek era titular na esquerda da defesa.

O jogo não poderia ter começado melhor para o Sp. Braga. Logo ao segundo minuto, Bruma aproveitou a desconcentração da defesa do Hoffenheim, recuperou a bola na grande área contrária e atirou cruzado para abrir o marcador (2′). Menos de dez minutos depois, o segundo golo. Lance perfeito dos minhotos, com Ricardo Horta a abrir em Roger na direita e o jovem avançado a rematar para aumentar a vantagem (8′).

Os minhotos foram a vencer para o intervalo e mantiveram a tranquilidade na segunda parte, apesar de o Hoffenheim querer naturalmente assumir a iniciativa e correr atrás do prejuízo. Berisha chegou mesmo a marcar, ainda que o golo tenha sido anulado por fora de jogo (59′), e o recém-entrado Roberto Fernández ficou muito perto de aumentar a vantagem do Sp. Braga ao permitir a defesa de Oliver Baumann na cara do guarda-redes (68′).

Até ao fim, já nos descontos, Vitor Carvalho ainda assinou um grande golo com um remate de fora de área e fechou a noite de gala dos minhotos (90+5′). O Sp. Braga cumpriu o objetivo, venceu o Hoffenheim na Pedreira e somou o segundo triunfo na Liga Europa, saindo da zona de eliminação e subindo aos lugares que permitem o apuramento para o playoff de acesso aos oitavos de final.