O português Carlos Tavares demitiu-se da presidência da Stellantis. O anúncio já é oficial, depois de ter sido avançado pela Bloomberg que tal poderia acontecer ainda hoje. Isto depois da queda de lucros e das más notícias das vendas nos Estados Unidos.

Em comunicado, a Stellantis confirma que o conselho de administração aceitou o pedido de demissão de Carlos Tavares, com efeitos imediatos. O processo para nomear novo presidente executivo está em curso e ficará concluído na primeira metade de 2025. Até lá, ficará em funções um comité executivo interino liderado pelo presidente não executivo John Elkann.

John Elkann, citado em comunicado, agradece a Carlos Tavares “pelos seus anos dedicados de serviço e o seu papel na criação da Stellantis, além da recuperação da PSA e Opel, traçando o caminho para nos tornarmos um líder global da indústria”.

O administrador não executivo independente, Henri de Castries, explica, em comunicado, que “o sucesso da Stellantis desde a sua criação está enraizado num perfeito alinhamento entre os acionistas de referência, o conselho de administração e o CEO. No entanto, nas últimas semanas surgiram diferentes opiniões que resultaram na decisão de hoje do conselho e do CEO.”

O Le Figaro indica que uma foi convocada para este domingo uma reunião extraordinária do conselho de administração da construtora automóvel e o anúncio terá efeitos imediatos.

Estava prevista a sua saída em 2026, altura em que tencionava reformar-se, conforme tinha sido anunciado em outubro. “Em 2026, a pessoa que responde às vossas perguntas terá 68 anos, o que é uma idade razoável para se reformar. É essa a opção”, disse então Carlos Tavares aos jornalistas.