Em atualização

O jogo entre Fiorentina e Inter de Milão foi adiado depois do jogador Edoardo Bove ter desmaiado em campo. Nas imagens vê-se os restantes jogadores a cercarem o local onde Bove estava caído — para não ser filmado. Alguns dos jogadores choravam.

Edoardo Bove, jogador do Fiorentina com 22 anos, foi levado para o hospital, desconhecendo-se o seu estado.

O jogo foi suspenso aos 17 minutos da primeira parte. E a Serie A já anunciou que a partida não vai retomar este domingo, tendo adiado o jogo para data a anunciar.

O jogador caiu inanimado numa altura em que o jogo estava interrompido à espera da verificação do VAR (vídeo-árbitro) do golo anulado pelo árbitro do Inter, anulado a Lautaro Martinez.

Fiorentina-Inter has been suspended. Prayers with Edoardo Bove. ???????????? pic.twitter.com/WHeIFoGlbG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2024

(Em atualização)