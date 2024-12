A Polícia Judiciária deteve, no norte do país, um homem procurado pelas autoridades da Argentina por suspeita de abuso sexual, durante dois anos, de uma menor com quem vivia, anunciou esta quarta-feira aquela autoridade judicial.

De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), o estrangeiro de 46 anos é acusado de ter “abusado repetidas vezes” da menor, ao longo de dois anos, quando a vítima tinha entre 11 e 13 anos.

O detido é “indiciado da prática de vários crimes de abuso sexual contra pessoas especialmente vulneráveis”, sustenta a PJ.

O homem será presente ao Tribunal da Relação do Porto, instância superior responsável pela aplicação de medida de coação em casos de mandados de captura internacionais.