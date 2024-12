Há umas semanas fomos todos surpreendidos por uma manifestação de bombeiros sapadores que subiu as escadarias da Assembleia da República, ontem fomos apanhados de surpresa por nova manifestação que também rompeu os cordões policiais. Houve petardos e bombas de fumos vermelho, houve uma escola onde as aulas foram interrompidas, as negociações que estavam a decorrer foram suspensas pois não se pode conversar naquelas condições. Estes distúrbios vão ser o ponto de partida para o Contra-Corrente de hoje onde queremos também debater os limites, ou a ausência de limites, nas greves que estão de novo a ser convocadas para as empresas estatais de transportes públicos, o Metro de Lisboa parou na terça-feira, amanhã deverá haver muito poucos comboios.

