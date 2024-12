O maior painel publicitário de Portugal esteve a ser alimentado com eletricidade desviada da rede pública durante mais de seis meses, noticiou a CNN. A E-Redes interrompeu o serviço por duas vezes, o que poderá configurar “reincidência da apropriação indevida de energia”.

O painel em causa, o Lisbon Gate, que a concessionária DreamMedia publicita como “o maior painel publicitário digital de Portugal”, tem 25 metros de comprimento e oito de altura, num total de 200 metros quadrados de área de LED, e esteve a funcionar durante seis meses sem custos para a empresa. De acordo com a CNN este estava a ser alimentado por um ramal de rede aérea, apesar de terem sido instalados no local todos os equipamentos necessários para avançar com um contrato de fornecimento elétrico, desde logo um contador.

Perante uma denúncia, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) pediu uma fiscalização, tomou conhecimento da situação e pediu à rede de distribuição de energia elétrica, E-Redes, para que aferisse as condições de fornecimento da energia elétrica. Já a E-Redes esteve no local a 6 de agosto e confirmou que existia uma situação de apropriação, contudo não foi possível cortar logo o fornecimento porque os valores de correntes instantâneos eram consideravelmente elevados. Acabaram por conseguir fazê-lo a 23 de agosto.

A distribuidora denunciou que “o fornecimento de energia já foi interrompido por duas vezes” e reportou uma “reincidência da apropriação indevida de energia”.

Apesar de a E-Redes não ter adiantado valores, a CNN escreve que um painel deste género representa uma despesa anual para a empresa, entre custo de manutenção e eletricidade consumida, a rondar os 60 mil euros, sendo que só 80% será correspondente a energia. Assim, se um ano rondaria os 50 mil euros, o uso indevido da eletricidade pública durante seis meses deverá ter significado 25 mil euros.