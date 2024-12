“It’s fun to stay at the YMCA/It’s fun to stay at the YMCA/They have everything for young men to enjoy/You can hang out with all the boys“. Este é o refrão da música YMCA, lançada pelos Village Boys, em outubro de 1978. Se a sigla que lhe dá o nome se refere à Young Men’s Christian Association, uma associação de jovens cristãos, as passagens, nos últimos dois versos, sobre “aproveitar” e “passar tempo com os rapazes” têm desde sempre levado a outras interpretações.

O vocalista dos Village People, Victor Willis, que escreveu a letra daquele que foi o maior êxito da banda e que estreou em primeiro lugar nas tabelas das músicas mais ouvidas em 17 países, veio clarificar que esta nunca foi um hino gay. “A partir de 2025, eu e a minha mulher vamos começar a processar qualquer meio de comunicação que refira que a YMCA é alguum tipo de um hino gay“, disse Willis numa publicação no Facebook. “Deixem os vossos pensamentos perversos”, sugeriu o vocalista da banda norte-americana.

O aviso de Victor Willis surge após a música ter liderado pela terceira semana consecutiva a tabela da Billboard que lista as músicas disco com mais vendas digitais. O renovado sucesso tem sido atribuído ao facto de o Presidente norte-americano eleito, Donald Trump, recorrer muito à música, nomeadamente em eventos de campanha.

Donald Trump finished his speech and did a victory dance to the song Y.M.C.A. by the band Village People pic.twitter.com/xmevts0PXM — NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2024

O autor da letra afirma que os “benefícios financeiros” da utilização da música “têm sido ótimos”, avaliados em “vários milhões de dólares”. Assim, diz-se “contente” por ter deixado Trump adotar a música, em referência à altura em que ponderou proibir a utlização da canção pelo republicano. “Trump parece gostar genuinamente da YMCA e parece estar a divertir-se muito com ela”, defende.

Victor Willis refere também ter notado que há vários comentários de pessoas a “catalogar a música como um hino gay” para tentar gozar com o apadrinhamento que Trump fez dela. O cantor de 73 anos diz que escreveu a música sem saber que a associação de jovens cristãos que a intitula era um “local de encontro de gays“. Segundo o próprio Willis, quando escreveu “passar tempo com os rapazes” estava, na verdade, a referir-se a atividades como a natação e basquetebol ou à comida e quartos baratos que a YMCA disponibilizava. “Não há nada de gay nisso”, afirma.

Contudo, a ligação da banda à comunidade homossexual é inegável. Segundo o Guardian, o nome Village People vem de Greenwich Village, que nos anos 1970 era o bairro homossexual mais vibrante de Nova Iorque. Em 1977, os membros da banda foram recrutados em discotecas gay da cidade através de um anúncio em que se lia “Procura-se Machos: devem saber dançar e ter bigode”, sendo que cada membro se vestia representando arquétipos hiper-masculinos de fantasias gay como cowboys, polícias e trabalhadores da construção civil.

Passado quase meio século, o vocalista da banda diz que a “falsa sugestão” de que a YMCA é um hino gay “deve parar porque está a prejudicar a música”.