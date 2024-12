O presidente do parlamento do Kosovo expulsou na quinta-feira nove deputados de etnia sérvia devido a sucessivas ausências em sessões parlamentares recentes. Glauk Konjufca acusou os deputados do partido Lista Sérvia de serem provocadores e de gastarem o dinheiro dos contribuintes, ao aparecerem apenas “uma vez de seis em seis meses”, noticia a Associated Press.

Konjufca criticou-os ainda de agirem contra o Kosovo e de reportarem regularmente a Milan Radojcic, um empresário rico associado à Lista Sérvia (partido representativo da comunidade sérvia no Kosovo) e forte aliado do Presidente da Sérvia (Aleksandar Vučić) e dos populistas do Partido Progressista Sérvio, no poder desde 2012, continua a agência de notícias norte-americana.

As já habituais relações tensas entre os dois países estão especialmente fragilizadas desde 29 de novembro quando, no norte do Kosovo, um canal de água fundamental para o arrefecimento de duas centrais térmicas e para o abastecimento de grande parte do país foi atacado causando um bloqueio temporário na distribuição de água. O primeiro-ministro kosovar acusou a Sérvia de estar detrás do ataque, mas o Presidente sérvio negou qualquer envolvimento no caso.