O grupo parlamentar do PS perguntou esta sexta-feira ao Governo que medidas está a tomar face ao encerramento de fábricas de confeção no Vale do Sousa, defendendo uma “intervenção urgente” devido ao risco de desindustrialização na região e na economia.

Num documento com nove perguntas, enviadas através do parlamento ao ministro Pedro Reis, o grupo parlamentar do Partido Socialista (PS) apontou que o “recente encerramento de fábricas de confeção na região do Vale do Sousa, com maior incidência no município de Lousada, tem suscitado grande preocupação“, afetando “não só as empresas diretamente envolvidas, mas também o tecido económico e social da região“, colocando em risco a subsistência de muitas famílias e fragilizando um “setor fundamental para a economia local e nacional”.

Considerando que a situação exige uma “intervenção urgente”, os socialistas pretendem saber se o Governo tem conhecimento destes encerramentos e das suas repercussões sociais e económicas e “que medidas imediatas estão a ser implementadas para apoiar as famílias em situação de maior vulnerabilidade económica”.

No documento subscrito pelo deputado José Carlos Barbosa, o PS vincou que “sem um apoio adequado, o risco de desindustrialização em regiões como o Vale do Sousa poderá ter consequências irreversíveis, não apenas para a economia local, mas também para a economia nacional”.

Os socialistas questionaram também sobre que iniciativas estão a ser desenvolvidas para promover o diálogo com empresários do setor, autarquias e outras entidades locais, no sentido de encontrar soluções que salvaguardem os postos de trabalho.

Já nas situações em que não é possível preservar o emprego, o PS pretende saber quais são as ações que estão a ser tomadas para apoiar os trabalhadores no acesso ao subsídio de desemprego e para promover a requalificação e reintegração no mercado de trabalho.

Os socialistas perguntaram também se está prevista a criação de programas ou linhas de apoio específicas para as empresas em dificuldades financeiras, de modo a prevenir novos encerramentos, e se, no quadro dos apoios comunitários disponíveis ou a criar, o Governo pretende desenvolver apoios direcionados ao setor têxtil e de vestuário naquela região.

“Para o grupo parlamentar do Partido Socialista é essencial que o Governo atue com rapidez e em articulação direta com o setor e o poder local, protegendo os trabalhadores e preservando a importância económica e histórica deste setor para o Vale do Sousa e para o país”, refere o documento.